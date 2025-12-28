https://ria.ru/20251228/sochi-2065199612.html
В Сочи полностью потушили пожар на автосервисе
В Сочи полностью потушили пожар на автосервисе
В Сочи полностью потушили пожар на автосервисе
Пожар в сочинском автосервисе, соседних складских помещениях и здании, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи полностью потушили пожар на автосервисе
В Сочи полностью ликвидировали пожар на автосервисе