Рейтинг@Mail.ru
В Сочи привели экстренные службы в повышенную готовность из-за непогоды - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/sochi-2065195686.html
В Сочи привели экстренные службы в повышенную готовность из-за непогоды
В Сочи привели экстренные службы в повышенную готовность из-за непогоды - РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи привели экстренные службы в повышенную готовность из-за непогоды
Экстренные службы Сочи приведены в повышенную готовность в связи с прогнозом погоды в предновогодние дни на курорте, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T16:46:00+03:00
2025-12-28T16:46:00+03:00
сочи
краснодарский край
новый год
погода
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92891/80/928918065_0:157:3000:1844_1920x0_80_0_0_a2155d258c588b9dc55a0a514ad67dbb.jpg
https://ria.ru/20251228/sochi-2065187273.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92891/80/928918065_167:0:2832:1999_1920x0_80_0_0_b00312e646c61944e84c6193c5d4ccbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, краснодарский край, новый год, погода, общество
Сочи, Краснодарский край, Новый год, Погода, Общество
В Сочи привели экстренные службы в повышенную готовность из-за непогоды

В Сочи привели экстренные службы в повышенную готовность из-за прогноза погоды

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Шторм в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Экстренные службы Сочи приведены в повышенную готовность в связи с прогнозом погоды в предновогодние дни на курорте, сообщили в городской администрации.
Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метров, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.
«
"Ситуация находится на постоянном контроле городского оперативного штаба под руководством главы города Андрея Прошунина. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности и могут быть немедленно задействованы при возникновении нештатной ситуации", - говорится в сообщении городской администрации.
Уточняется, что в настоящий момент вся курортная и транспортная инфраструктура города работают в штатном режиме. В горном кластере круглосуточно ведется уборка снега на дорогах, добавили в администрации Сочи.
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Сочи к вечеру ожидается шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду
15:56
 
СочиКраснодарский крайНовый годПогодаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала