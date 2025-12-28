https://ria.ru/20251228/sochi-2065195686.html
В Сочи привели экстренные службы в повышенную готовность из-за непогоды
В Сочи привели экстренные службы в повышенную готовность из-за непогоды - РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи привели экстренные службы в повышенную готовность из-за непогоды
Экстренные службы Сочи приведены в повышенную готовность в связи с прогнозом погоды в предновогодние дни на курорте, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи привели экстренные службы в повышенную готовность из-за непогоды
В Сочи привели экстренные службы в повышенную готовность из-за прогноза погоды
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости.
Экстренные службы Сочи приведены в повышенную готовность в связи с прогнозом погоды в предновогодние дни на курорте, сообщили
в городской администрации.
Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метров, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.
«
"Ситуация находится на постоянном контроле городского оперативного штаба под руководством главы города Андрея Прошунина. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности и могут быть немедленно задействованы при возникновении нештатной ситуации", - говорится в сообщении городской администрации.
Уточняется, что в настоящий момент вся курортная и транспортная инфраструктура города работают в штатном режиме. В горном кластере круглосуточно ведется уборка снега на дорогах, добавили в администрации Сочи.