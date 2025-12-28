https://ria.ru/20251228/sochi-2065195235.html
В Сочи проведут проверку после пожара, в котором пострадали три человека
В Сочи проведут проверку после пожара, в котором пострадали три человека
Сочинская прокуратура проводит проверку по факту пожара, в котором пострадало три человека, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 28.12.2025
