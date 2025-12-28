В Сочи к вечеру ожидается шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду

КРАСНОДАР, 28 дек - РИА Новости. Пик сильного шторма в Сочи с порывами ветра до 25 метров в секунду ожидается в воскресенье к вечеру, примерно с 18.00-20.00, сообщил РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.

"И в зоне конвергенции этих двух потоков - а она (зона конвергенции - ред.) как раз попадает на район Сочи - может быть именно волновое усиление. Волны не то чтобы гигантские - четыре метра. Вторая вещь - это осадки, большое количество осадков, дождь со снегом, и это будет, мягко говоря, неприятно в районе Туапсе-Сочи", - сказал Станичный.