В Сочи к вечеру ожидается шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду
В Сочи к вечеру ожидается шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду - РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи к вечеру ожидается шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду
Пик сильного шторма в Сочи с порывами ветра до 25 метров в секунду ожидается в воскресенье к вечеру, примерно с 18.00-20.00, сообщил РИА Новости океанолог,... РИА Новости, 28.12.2025
сочи
черное море
туапсе
В Сочи к вечеру ожидается шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду
Эксперт Станичный: пик шторма в Сочи с порывами до 25 м/с ожидается к вечеру
КРАСНОДАР, 28 дек - РИА Новости. Пик сильного шторма в Сочи с порывами ветра до 25 метров в секунду ожидается в воскресенье к вечеру, примерно с 18.00-20.00, сообщил РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.
Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю
на побережье Сочи
и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до шести баллов с высотой волн до 4,5 метра, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.
По словам Станичного, все определяется циклоном над европейской частью России
и по периферии циклона ожидается сильный ветровой поток над Черным морем
.
"Шторм будет очень сильный, порывы ветра - до 25 метров в секунду… Пик ожидается уже сейчас, грубо говоря. В районе 15.00 ожидается в Туапсе
в Сочи будет с 18.00-20.00… Ожидается сильное усиление ветра и осадков на периферии циклона за счет разгона, увеличения скорости ветра и распространения его над Черным морем. Эта полоса пройдет от Туапсе до Сочи", - рассказал агентству Станичный, добавив, что ветер может распространиться и до Сухума
.
Он отметил, что одновременно на побережье надвигаются потоки юго-западного и юго-восточного ветра.
"И в зоне конвергенции этих двух потоков - а она (зона конвергенции - ред.) как раз попадает на район Сочи - может быть именно волновое усиление. Волны не то чтобы гигантские - четыре метра. Вторая вещь - это осадки, большое количество осадков, дождь со снегом, и это будет, мягко говоря, неприятно в районе Туапсе-Сочи", - сказал Станичный.