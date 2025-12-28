Рейтинг@Mail.ru
В Сочи к вечеру ожидается шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду - РИА Новости, 28.12.2025
15:56 28.12.2025
В Сочи к вечеру ожидается шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду
В Сочи к вечеру ожидается шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду
Пик сильного шторма в Сочи с порывами ветра до 25 метров в секунду ожидается в воскресенье к вечеру, примерно с 18.00-20.00, сообщил РИА Новости океанолог,... РИА Новости, 28.12.2025
сочи, черное море, туапсе, общество
Сочи, Черное море, Туапсе, Общество
В Сочи к вечеру ожидается шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду

Эксперт Станичный: пик шторма в Сочи с порывами до 25 м/с ожидается к вечеру

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Шторм в Сочи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 дек - РИА Новости. Пик сильного шторма в Сочи с порывами ветра до 25 метров в секунду ожидается в воскресенье к вечеру, примерно с 18.00-20.00, сообщил РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.
Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до шести баллов с высотой волн до 4,5 метра, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.
"Шторма века" не ожидается, заявили власти Сочи
14:42
"Шторма века" не ожидается, заявили власти Сочи
14:42
По словам Станичного, все определяется циклоном над европейской частью России, и по периферии циклона ожидается сильный ветровой поток над Черным морем.
"Шторм будет очень сильный, порывы ветра - до 25 метров в секунду… Пик ожидается уже сейчас, грубо говоря. В районе 15.00 ожидается в Туапсе, в Сочи будет с 18.00-20.00… Ожидается сильное усиление ветра и осадков на периферии циклона за счет разгона, увеличения скорости ветра и распространения его над Черным морем. Эта полоса пройдет от Туапсе до Сочи", - рассказал агентству Станичный, добавив, что ветер может распространиться и до Сухума.
Он отметил, что одновременно на побережье надвигаются потоки юго-западного и юго-восточного ветра.
"И в зоне конвергенции этих двух потоков - а она (зона конвергенции - ред.) как раз попадает на район Сочи - может быть именно волновое усиление. Волны не то чтобы гигантские - четыре метра. Вторая вещь - это осадки, большое количество осадков, дождь со снегом, и это будет, мягко говоря, неприятно в районе Туапсе-Сочи", - сказал Станичный.
Синоптики предупредили о лавинной опасности в Сочи из-за сильного снегопада
12:53
Синоптики предупредили о лавинной опасности в Сочи из-за сильного снегопада
12:53
 
СочиЧерное мореТуапсеОбщество
 
 
Версия 2023.1 Beta
