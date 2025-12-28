https://ria.ru/20251228/sochi-2065183182.html
В Сочи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в автосервисе
В Сочи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в автосервисе - РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в автосервисе
Жизни госпитализированных пострадавших после пожара в автосервисе и складских помещениях в Сочи ничего не угрожает, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:31:00+03:00
2025-12-28T15:31:00+03:00
2025-12-28T15:31:00+03:00
происшествия
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
россия
происшествия, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в автосервисе
Прошунин: жизни госпитализированных после пожара в Сочи ничего не угрожает