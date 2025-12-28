Рейтинг@Mail.ru
В Сочи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в автосервисе - РИА Новости, 28.12.2025
15:31 28.12.2025
В Сочи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в автосервисе
В Сочи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в автосервисе
Жизни госпитализированных пострадавших после пожара в автосервисе и складских помещениях в Сочи ничего не угрожает, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 28.12.2025
2025
В Сочи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в автосервисе

Прошунин: жизни госпитализированных после пожара в Сочи ничего не угрожает

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Жизни госпитализированных пострадавших после пожара в автосервисе и складских помещениях в Сочи ничего не угрожает, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
Автосервис, а также соседние складские помещения и здание горели на площади более 1 тысячи квадратных метров в Сочи, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорания, сообщала пресс-служба МЧС России. Ранее в администрации города сообщили, что, предварительно, жертв нет, на месте происшествия развернут оперативный штаб, трое пострадавших были госпитализированы. Также мэр отмечал, что будет проверена информация о том, что на верхних этажах здания могли временно проживать люди.
"Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.
Огонь от пожара в автосервисе в Сочи перекинулся на соседние здания
