В загоревшемся здании в промзоне Сочи могли проживать люди, заявил мэр
В загоревшемся здании в промзоне Сочи могли проживать люди, заявил мэр - РИА Новости, 28.12.2025
В загоревшемся здании в промзоне Сочи могли проживать люди, заявил мэр
На верхних этажах загоревшегося здания в промзоне Сочи, предварительно, могли временно проживать люди, официально жилые дома на территории отсутствуют, сообщил... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:03:00+03:00
2025-12-28T15:03:00+03:00
2025-12-28T16:52:00+03:00
сочи
происшествия
россия
сочи
россия
В загоревшемся здании в промзоне Сочи могли проживать люди, заявил мэр
Мэр Прошунин: на верхних этажах загоревшегося здания в Сочи могли жить люди