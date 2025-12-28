Рейтинг@Mail.ru
В загоревшемся здании в промзоне Сочи могли проживать люди, заявил мэр
15:03 28.12.2025 (обновлено: 16:52 28.12.2025)
В загоревшемся здании в промзоне Сочи могли проживать люди, заявил мэр
В загоревшемся здании в промзоне Сочи могли проживать люди, заявил мэр
сочи
происшествия
россия
сочи
россия
сочи, происшествия, россия
Сочи, Происшествия, Россия
В загоревшемся здании в промзоне Сочи могли проживать люди, заявил мэр

Мэр Прошунин: на верхних этажах загоревшегося здания в Сочи могли жить люди

© Сочи Официальный/TelegramПожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи
© Сочи Официальный/Telegram
Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. На верхних этажах загоревшегося здания в промзоне Сочи, предварительно, могли временно проживать люди, официально жилые дома на территории отсутствуют, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
Автосервис, а также соседние складские помещения и здание горели на площади более 1 тысячи квадратных метров в Сочи, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение, сообщали в МЧС. Ранее в администрации города сообщили, что, предварительно, жертв нет, на месте происшествия развернут оперативный штаб, трое пострадавших госпитализированы.
"Пожар начался в автосервисе, перекинулся на складские помещения и соседнее здание. На территории промзоны официально жилые дома отсутствуют, но, по некоторым данным, на верхних этажах здания могли временно проживать люди. Обязательно проверим эту информацию", - говорится в сообщении.
Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Сочи развернули оперативный штаб на месте пожара в автосервисе
СочиПроисшествияРоссия
 
 
