В Сочи развернули оперативный штаб на месте пожара в автосервисе
В Сочи развернули оперативный штаб на месте пожара в автосервисе - РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи развернули оперативный штаб на месте пожара в автосервисе
Оперативный штаб развернут на месте ликвидации пожара в автосервисе в Сочи, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T13:57:00+03:00
2025-12-28T13:57:00+03:00
2025-12-28T16:52:00+03:00
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
сочи
россия
сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
