Рейтинг@Mail.ru
В Сочи развернули оперативный штаб на месте пожара в автосервисе - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 28.12.2025 (обновлено: 16:52 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/sochi-2065172360.html
В Сочи развернули оперативный штаб на месте пожара в автосервисе
В Сочи развернули оперативный штаб на месте пожара в автосервисе - РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи развернули оперативный штаб на месте пожара в автосервисе
Оперативный штаб развернут на месте ликвидации пожара в автосервисе в Сочи, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T13:57:00+03:00
2025-12-28T16:52:00+03:00
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065195979_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_612c59c7b1e43a2ae1ba9d4d3a470ff9.jpg
https://ria.ru/20251210/geroy-2061243216.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065195979_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9acf2b1cb5ad4622324e23287e809322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Сочи развернули оперативный штаб на месте пожара в автосервисе

В Сочи развернули оперативный штаб на месте ликвидации пожара в автосервисе

© Фото : Сочи Официальный/TelegramПожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи
Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Сочи Официальный/Telegram
Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Оперативный штаб развернут на месте ликвидации пожара в автосервисе в Сочи, сообщили в городской администрации.
Автосервис, а также соседние складские помещения и здание горят на площади более 1 тысячи квадратных метров в Сочи, пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорания, сообщала пресс-служба МЧС России.
"Координацию работ осуществляет оперативный штаб на месте. Всего задействовано 60 специалистов и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекли дежурные силы и средства подразделений Южного Регионального поисково-спасательного отряда, муниципальной службы спасения, сотрудников городской и районной администрации, сотрудников водоканала и энергетики.
Пожарный Павел Евстигнеев, посмертно награжденный медалью За отвагу на пожаре - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В МЧС рассказали о награжденном посмертно тверском пожарном
10 декабря, 22:40
 
СочиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала