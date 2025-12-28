https://ria.ru/20251228/sochi-2065169468.html
Огонь от пожара в автосервисе в Сочи перекинулся на соседние здания
Огонь от пожара в автосервисе в Сочи перекинулся на соседние здания - РИА Новости, 28.12.2025
Огонь от пожара в автосервисе в Сочи перекинулся на соседние здания
Возгорание от автосервиса в Сочи перекинулось на соседние складские помещения и здание, площадь пожара превысила 1000 квадратных метров, сообщили в городской... РИА Новости, 28.12.2025
