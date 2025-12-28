Рейтинг@Mail.ru
Огонь от пожара в автосервисе в Сочи перекинулся на соседние здания
13:38 28.12.2025 (обновлено: 16:53 28.12.2025)
Огонь от пожара в автосервисе в Сочи перекинулся на соседние здания
Огонь от пожара в автосервисе в Сочи перекинулся на соседние здания
Возгорание от автосервиса в Сочи перекинулось на соседние складские помещения и здание, площадь пожара превысила 1000 квадратных метров, сообщили в городской... РИА Новости, 28.12.2025
происшествия
сочи
https://ria.ru/20251228/pozhar-2065164228.html
сочи
происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
Огонь от пожара в автосервисе в Сочи перекинулся на соседние здания

Огонь от автосервиса в Сочи перекинулся на соседние складские помещения

© Фото : Сочи Официальный/TelegramПожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи
Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Сочи Официальный/Telegram
Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Возгорание от автосервиса в Сочи перекинулось на соседние складские помещения и здание, площадь пожара превысила 1000 квадратных метров, сообщили в городской администрации.
"На улице Транспортной произошло возгорание автосервиса, огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание. Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорания, сообщила пресс-служба МЧС России. Всего задействовано 60 специалистов и 15 единиц техники. Жертв в результате возгорания автосервиса в Сочи, предварительно, нет, трое пострадавших госпитализированы.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
