В Сочи разгорелся пожар в автосервисе на площади 1000 квадратных метров
В Сочи разгорелся пожар в автосервисе на площади 1000 квадратных метров - РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи разгорелся пожар в автосервисе на площади 1000 квадратных метров
Автосервис горит на площади 1 тысячи квадратных метров в Сочи, предварительно, пострадал один человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.12.2025
сочи
россия
