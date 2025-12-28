Рейтинг@Mail.ru
В Сочи разгорелся пожар в автосервисе на площади 1000 квадратных метров
13:29 28.12.2025 (обновлено: 16:53 28.12.2025)
В Сочи разгорелся пожар в автосервисе на площади 1000 квадратных метров
В Сочи разгорелся пожар в автосервисе на площади 1000 квадратных метров
Автосервис горит на площади 1 тысячи квадратных метров в Сочи, предварительно, пострадал один человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи разгорелся пожар в автосервисе на площади 1000 квадратных метров

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Автосервис горит на площади 1 тысячи квадратных метров в Сочи, предварительно, пострадал один человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Сегодня диспетчер сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре на улице Транспортной в Сочи. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибыв на место, обнаружено, что горит здание автосервиса на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлекается 34 человека, 12 единиц техники. По предварительной информации, пострадал один человек.
