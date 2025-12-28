Рейтинг@Mail.ru
Синоптики предупредили о непогоде в Сочи - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 28.12.2025 (обновлено: 12:58 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/sochi-2065156016.html
Синоптики предупредили о непогоде в Сочи
Синоптики предупредили о непогоде в Сочи - РИА Новости, 28.12.2025
Синоптики предупредили о непогоде в Сочи
Две волны непогоды накроют Сочи в предновогодние дни, ожидаются сильные осадки, шторм и ветер до 22 метров в секунду, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T12:27:00+03:00
2025-12-28T12:58:00+03:00
сочи
новый год
погода
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931475110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ced7f62cbb9646dbc425a521dea3a782.jpg
https://ria.ru/20251227/krym-2065035565.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931475110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2519caa5489abba977dda0affbbf06eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, новый год, погода, общество
Сочи, Новый год, Погода, Общество
Синоптики предупредили о непогоде в Сочи

РИА Новости: две волны непогоды накроют Сочи в предновогодние дни

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНабережная в Сочи
Набережная в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Набережная в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Две волны непогоды накроют Сочи в предновогодние дни, ожидаются сильные осадки, шторм и ветер до 22 метров в секунду, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено в горах Сочи выше 500 метров над уровнем моря.
«
"Там действительно очень непростая погода. Я бы на первое место поставил ни шторм, ни усиление ветра, хотя они тоже будут, но на первое место я бы поставил сильные осадки. Причем на побережье это, конечно, осадки в виде дождя, но в горах, выше 500-1000 метров, на Красной Поляне, - это снег и очень сильный снег. Будет две волны осадков и две волны непогоды. Первая из них - сегодня и завтра. Причем скорость ветра может достигать у побережья 22 метров в секунду. В горах, я думаю, что порывы ветра могут быть еще больше. Может выпасть до 30-40 миллиметров осадков, а это существенная величина", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что затем со вторника по среду в Сочи начнется вторая волна осадков, но уже в меньшем количестве, выпадет порядка 20-30 миллиметров максимум. Ветер будет также до 20 метров в секунду. Ветер все время южных направлений. Температура порядка четырех-девяти градусов тепла. Есть небольшая вероятность гроз над теплым морем.
"Так что ближайшие дни, предновогодние дни - это очень неспокойная погода в Сочи. Это штормовая погода. Ветер на воскресенье и во вторник до 20 метров в секунду. И осадки сильные двумя волнами. В воскресенье и понедельник - первая волна, и вторник, среда - вторая волна", - заключил синоптик.
Плато Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Крыму из-за непогоды закрыли дорогу на плато Ай-Петри
Вчера, 11:19
 
СочиНовый годПогодаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала