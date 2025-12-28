Синоптики предупредили о непогоде в Сочи

«

"Там действительно очень непростая погода. Я бы на первое место поставил ни шторм, ни усиление ветра, хотя они тоже будут, но на первое место я бы поставил сильные осадки. Причем на побережье это, конечно, осадки в виде дождя, но в горах, выше 500-1000 метров, на Красной Поляне, - это снег и очень сильный снег. Будет две волны осадков и две волны непогоды. Первая из них - сегодня и завтра. Причем скорость ветра может достигать у побережья 22 метров в секунду. В горах, я думаю, что порывы ветра могут быть еще больше. Может выпасть до 30-40 миллиметров осадков, а это существенная величина", - рассказал Шувалов.