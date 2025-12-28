Шум и суета праздников не вызывает у собак радости, рассказал кинолог

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Шумные праздники, такие как Новый год, не вызывают у собак такой же радости, как у человека, им может быть неуютно от громких звуков, общей суеты и непривычной обстановки, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Для вас долгожданная новогодняя ночь - это праздник. Для собаки - суета, шум и громкие пугающие звуки салютов. Лай, попытки спрятаться - это не плохое поведение, а сигнал о помощи", - сказал агентству Голубев

Эксперт выразил мнение, что в новогоднюю ночь хозяин остается единственным ориентиром и гарантом безопасности для своей собаки. Голубев посоветовал составить план действий, чтобы самому быть спокойным в этот ответственный вечер. Он также призвал не забывать, что лучшим подарком для собаки было бы, когда ничего страшного не происходит, и все по возможности остается знакомым и стабильным.

Утром или днем 31 декабря кинолог порекомендовал сходить с собакой на достаточно длинную прогулку, потому что вечером такой возможности может не быть: собака должна как следует устать, но без перегрузок. Также не лишним будет убедиться, что у питомца есть маркировка в виде чипа или клейма, а также на ошейнике прикреплен адресник, отметил Голубев.

По мнению президента Российской кинологической федерации, во время празднования собаке в идеале стоит выделить отдельную комнату, где она могла бы уединиться. Даже если такой возможности нет, нужно приготовить безопасное место: это может быть лежанка под столом или какое-то другое подобие укрытия, в котором можно разложить любимые игрушки собаки, старые вещи, чей запах будет успокаивать питомца, уточнил Голубев. Собакам, плохо переносящим музыку и грохот салютов, можно приобрести специальные беруши, в которых питомец сможет даже поспать, предложил эксперт.

"Также можно заранее запастись лизательным лакомством: например, подготовить конг, наполненный влажным кормом. Такая игрушка не только займет питомца на какое-то время, но и поможет ему успокоиться. Можно также создать в комнате "белый шум": включить спокойную музыку или специальные записи. По рекомендации ветеринара допускается использовать успокаивающие феромоны", - добавил Голубев.

Кинолог указал, что гостей надо будет заранее предупредить о правилах в доме и особенностях собаки в зависимости от того, идет ли она на контакт, или лучше не стоит нарушать ее личное пространство. Детям, которые придут в дом, стоит дать понять, что к животному нельзя приставать, дергать за хвост и уши, подчеркнул Голубев.

По данным президента РКФ, также нельзя разрешать гостям подкармливать собаку со стола, потому что такое угощение может закончиться экстренной поездкой в ветеринарную клинику. Он напомнил, что многие продукты, которые для человека безобидны или даже полезны, для собак могут оказаться смертельным ядом: например, изюм, цитрусы, вишня и авокадо.