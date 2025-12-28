https://ria.ru/20251228/siriets-2065121963.html
Сириец из Курска назвал помощь армии своим долгом перед Россией
Сириец из Курска назвал помощь армии своим долгом перед Россией
Проживающий в Курске уроженец Сирии Наджем Субхи, оказывающий гуманитарную помощь российским военнослужащим и мирным жителям, рассказал РИА Новости, что считает
Сириец из Курска назвал помощь армии своим долгом перед Россией
КУРСК, 28 дек - РИА Новости. Проживающий в Курске уроженец Сирии Наджем Субхи, оказывающий гуманитарную помощь российским военнослужащим и мирным жителям, рассказал РИА Новости, что считает это своим долгом перед Россией за помощь сирийцам.
"Россия всегда рядом у нас была, помогала нам в трудное время. Мы приехали сюда беженцами - создавали нам временные убежища, работу и так далее. Поэтому я считаю, что это маленький долг мы выполняем перед Россией
. Мы должны много, но это маленький долг", - объяснил Субхи.
Субхи переехал в Россию 14 лет назад, когда в Сирии
началась гражданская война. В Курске
он женился, построил бизнес и получил гражданство, а с начала СВО помогает российским военнослужащим и мирным жителям. По его словам, так поступили многие сирийские беженцы.
"Я считаю, что раз я здесь живу, получил гражданство, семью создал - я обязан помогать тем, что я могу. И решил помочь нашим ребятам, которые там воюют. Мы живем здесь в тепле, зарабатываем... Поэтому я считаю, что это наш долг перед ними, мы должны помогать", - добавил сириец.
Субхи награжден знаком "Волонтер России", а многие благотворительные организации и подразделения передают ему почетные грамоты и письма. Это "важно для памяти, а не для того, чтобы хвалиться", отметил он.
"Они таким образом меня благодарят, а я храню их подарки... Здесь разные организации, которым я помогаю: и Курской области
, и других городов России. Все, кто обращался на сегодняшний день ко мне - никогда никому не отказал", - сказал Субхи.