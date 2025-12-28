Сириец из Курска назвал помощь армии своим долгом перед Россией

"Я считаю, что раз я здесь живу, получил гражданство, семью создал - я обязан помогать тем, что я могу. И решил помочь нашим ребятам, которые там воюют. Мы живем здесь в тепле, зарабатываем... Поэтому я считаю, что это наш долг перед ними, мы должны помогать", - добавил сириец.