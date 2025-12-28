Рейтинг@Mail.ru
Сириец из Курска назвал помощь армии своим долгом перед Россией - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:01 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/siriets-2065121963.html
Сириец из Курска назвал помощь армии своим долгом перед Россией
Сириец из Курска назвал помощь армии своим долгом перед Россией - РИА Новости, 28.12.2025
Сириец из Курска назвал помощь армии своим долгом перед Россией
Проживающий в Курске уроженец Сирии Наджем Субхи, оказывающий гуманитарную помощь российским военнослужащим и мирным жителям, рассказал РИА Новости, что считает РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T02:01:00+03:00
2025-12-28T02:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курск
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20251213/kurskaya-2061852432.html
https://ria.ru/20251108/moskva-2053660171.html
россия
курск
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курск, сирия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курск, Сирия
Сириец из Курска назвал помощь армии своим долгом перед Россией

РИА Новости: сириец Субхи из Курска назвал помощь армии своим долгом перед РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 28 дек - РИА Новости. Проживающий в Курске уроженец Сирии Наджем Субхи, оказывающий гуманитарную помощь российским военнослужащим и мирным жителям, рассказал РИА Новости, что считает это своим долгом перед Россией за помощь сирийцам.
"Россия всегда рядом у нас была, помогала нам в трудное время. Мы приехали сюда беженцами - создавали нам временные убежища, работу и так далее. Поэтому я считаю, что это маленький долг мы выполняем перед Россией. Мы должны много, но это маленький долг", - объяснил Субхи.
Торжественная церемония приветствия 528-го инженерно-саперного полка в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Курский губернатор рассказал о помощи саперов из КНДР в разминировании
13 декабря, 15:40
Субхи переехал в Россию 14 лет назад, когда в Сирии началась гражданская война. В Курске он женился, построил бизнес и получил гражданство, а с начала СВО помогает российским военнослужащим и мирным жителям. По его словам, так поступили многие сирийские беженцы.
"Я считаю, что раз я здесь живу, получил гражданство, семью создал - я обязан помогать тем, что я могу. И решил помочь нашим ребятам, которые там воюют. Мы живем здесь в тепле, зарабатываем... Поэтому я считаю, что это наш долг перед ними, мы должны помогать", - добавил сириец.
Субхи награжден знаком "Волонтер России", а многие благотворительные организации и подразделения передают ему почетные грамоты и письма. Это "важно для памяти, а не для того, чтобы хвалиться", отметил он.
"Они таким образом меня благодарят, а я храню их подарки... Здесь разные организации, которым я помогаю: и Курской области, и других городов России. Все, кто обращался на сегодняшний день ко мне - никогда никому не отказал", - сказал Субхи.
Здание прокуратуры города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Прокуратура Москвы разработала механизмы помощи участникам СВО
8 ноября, 14:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурскСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала