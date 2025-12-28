https://ria.ru/20251228/shtorm-2065155887.html
В Сочи и Сириусе ожидают шторм до шести баллов
В Сочи и Сириусе ожидают шторм до шести баллов
Шторм до шести баллов с высотой волн до 4,5 метра прогнозируется на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря, есть угроза формирования смерчей, сообщили в ГУ МЧС... РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи и Сириусе ожидают шторм до шести баллов
МЧС: на побережье Сочи и Сириуса ожидается шторм до 6 баллов 28-30 декабря