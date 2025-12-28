Рейтинг@Mail.ru
В Сочи и Сириусе ожидают шторм до шести баллов
12:25 28.12.2025 (обновлено: 16:01 28.12.2025)
В Сочи и Сириусе ожидают шторм до шести баллов
В Сочи и Сириусе ожидают шторм до шести баллов - РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи и Сириусе ожидают шторм до шести баллов
Шторм до шести баллов с высотой волн до 4,5 метра прогнозируется на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря, есть угроза формирования смерчей, сообщили в ГУ МЧС... РИА Новости, 28.12.2025
сочи, происшествия
Сочи, Происшествия
В Сочи и Сириусе ожидают шторм до шести баллов

МЧС: на побережье Сочи и Сириуса ожидается шторм до 6 баллов 28-30 декабря

© РИА Новости / Артур Лебедев
Шторм
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Шторм. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Шторм до шести баллов с высотой волн до 4,5 метра прогнозируется на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря, есть угроза формирования смерчей, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"На участке Магри — Веселое (г. Сочи и ФТ "Сириус") ожидается усиление волнения моря <…> 28-30 декабря до шести баллов с высотой волн 4,0-4,5 метра (ОЯ). В портах тягун. Имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.
Замерзший стометровый водопад Учан-Су в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Крыму отменили экскурсии на Ай-Петри из-за шторма
26 декабря, 18:46
 
Сочи Происшествия
 
 
