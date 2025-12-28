"Выглядит пугающе". Главный секрет шаманов наконец раскрыт

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Без малого век антропологи пытались разгадать тайну останков из Бад-Дюрренберга. В могиле жрицы, жившей почти десять тысяч лет назад, смешалось все — семейная тайна, жестокое убийство, черная магия. Не так давно ученым удалось развеять мистику урочища, которое даже самые смелые стараются обходить стороной.

Такого никто не ожидал

В мае 1934-го близ городка Бад-Дюрренберг (земля Саксония-Анхальт) готовились к открытию нового спа-курорта. Дело осталось за малым — благоустроить фонтан в центральной парковой зоне. Рабочие принялись рыть траншею.

В какой-то момент в почве стали попадаться деревянные щепки. Затем штыки лопат уперлись во что-то плотное и окрасились в ярко-рыжий цвет. Небольшой участок — приблизительно полметра на метр — оказался могилой.

Останки шаманки из Бад-Дюрренберга

На помощь вызвали специалистов из музея в близлежащем Галле. Те установили, что гробница вертикальная, глубиной около полутора метров. Верхняя ее часть имеет форму желоба, нижняя — прямоугольной шахты. Стены и крышка облицованы деревянным плетнем. А территория вокруг сплошь усыпана охрой — отсюда и рыжина на лопатах.

Но самое интересное — что находилось внутри. В склепе, что называется, костей не соберешь, так их было много. Около 150 зубов животных, десятки ребер — рыб и различных мелких зверей, клыки кабана, раковины моллюсков и массивная корона из оленьих рогов.

А также множество других предметов: гранитные молоточки, микролиты (каменные заточки) лезвий топоров, костяные шила… Все это археологи достали, прежде чем добраться до самих останков.

Головной убор из оленьих рогов, относящийся к тому же периоду, что и находка из Бад-Дюрренберга

И здесь ждала первая загадка. Сперва извлекли "скелет мужчины", как указано в первоначальном отчете. А затем — детский. Участники раскопок 1934-го единодушно решили: захоронение семейное — отец и, возможно, его ребенок.

Но все оказалось гораздо сложнее.

Жестокая расплата

Установить пол взрослого удалось лишь спустя три десятилетия. Радиоуглеродное датирование показало, что это женщина приблизительно тридцати-сорока лет, жившая в эпоху мезолита (X-XI века до нашей эры).

Сразу же возник вопрос о нехарактерно богатом для того периода убранстве усыпальницы. В мезолитических могилах на территории Европы, если повезет, находили один-два кремневых топорика. В случае же с Бад-Дюрренбергом — море артефактов.

Останки шаманки из Бад-Дюрренберга

Необычный головной убор из рогов также натолкнул на мысль о том, что покойная, вероятно, занимала не последнее место в социальной иерархии.

В середине 1960-х немецкий антрополог Георг Гримм детально изучил останки. И обратил внимание на то, что передние зубы изношены очень сильно, причем неестественно. Многие искусно подпилены и заострены — как клыки.

Ученый предположил, что сделано это с ритуальной целью, а женщина из могилы — шаманка. Правда, затем антрополог внес еще одно уточнение, сбившее всех с толку.

Гримм заметил, что у древней жрицы сильно деформировано отверстие в основании черепа. Такое происходит, в частности, при отсечении головы. Коллеги развили эту мысль — так родилась версия, что заклинательницу духов казнили.

За что? Сценария два. И оба связаны с полугодовалым младенцем, упокоившимся в той же гробнице. Первоначальный анализ его костей показал невероятно низкое содержание ряда жизненно необходимых элементов. Такая картина нередко наблюдается при длительном отравлении.

Остатки маски шаманки из Бад-Дюрренберга

Долгое время считалось, что чары шаманки (как вариант — неправильное лечение) нанесли смертельный удар ее ребенку. Или же — чаду кого-то из соплеменников, за что женщину и ее дитя лишили жизни.

Полностью оправдана

Поставить точку в непростом детективе удалось лишь пять лет назад. Специалисты из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка секвенировали геномы покойников и выяснили: родство есть, но очень дальнее.

"Это не мать и сын, как предполагалось изначально на основании контекста захоронения, — пояснил глава исследовательской группы Вольфганг Хаак. — Возможно, она была его прапрапрапрабабушкой, ведь ребенка, как мы установили, поместили в ее могилу спустя много десятилетий".

Изображение содержимого гробницы шаманки, похороненной в Бад-Дюрренберге

Ученые не зафиксировали признаков насильственной смерти младенца. И в образцах тканей увидели следы не медленного отравления, а острого дефицита витаминов. По-видимому, это и привело к смерти в столь раннем возрасте.

А деформация костей, которую антрополог Гримм с коллегами классифицировали как обезглавливание, на деле оказалась редкой врожденной патологией. У шаманки из Бад-Дюрренберга был дефект развития первых шейных позвонков.

"При определенном положении головы это приводит к сдавливанию позвоночной артерии. Не до потери сознания, но легкие неврологические симптомы есть. Один из них — нистагм, непроизвольное быстрое подергивание глаз", — пояснил один из соавторов исследования профессор археологии Йорг Оршидт.

Для окружающих это выглядит раздражающе и пугающе. По словам ученого, из-за этого соплеменники могли наделить женщину мистическим статусом шамана.

Кроме того, группа из Института Макса Планка обратила внимание на то, что раскопки 1934-го были проведены недобросовестно. Рабочие извлекли из земли лишь вертикальный гроб заклинательницы духов. А прилегающие участки так и остались без внимания.

Год назад ученые исправили это упущение — буквально вырезали несколько квадратных метров почвы. И обнаружили там ритуальные подношения, а также несколько корон из оленьих рогов, аналогичных той, которая венчала голову жрицы.