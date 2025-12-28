Рейтинг@Mail.ru
"Выглядит пугающе". Главный секрет шаманов наконец раскрыт
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате
08:00 28.12.2025
"Выглядит пугающе". Главный секрет шаманов наконец раскрыт
"Выглядит пугающе". Главный секрет шаманов наконец раскрыт
Никита Бизин
Никита Бизин
"Выглядит пугающе". Главный секрет шаманов наконец раскрыт

Шаман во время обряда
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Без малого век антропологи пытались разгадать тайну останков из Бад-Дюрренберга. В могиле жрицы, жившей почти десять тысяч лет назад, смешалось все — семейная тайна, жестокое убийство, черная магия. Не так давно ученым удалось развеять мистику урочища, которое даже самые смелые стараются обходить стороной.

Такого никто не ожидал

В мае 1934-го близ городка Бад-Дюрренберг (земля Саксония-Анхальт) готовились к открытию нового спа-курорта. Дело осталось за малым — благоустроить фонтан в центральной парковой зоне. Рабочие принялись рыть траншею.
В какой-то момент в почве стали попадаться деревянные щепки. Затем штыки лопат уперлись во что-то плотное и окрасились в ярко-рыжий цвет. Небольшой участок — приблизительно полметра на метр — оказался могилой.
© Getty Images / picture allianceОстанки шаманки из Бад-Дюрренберга
Останки шаманки из Бад-Дюрренберга - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Getty Images / picture alliance
Останки шаманки из Бад-Дюрренберга
На помощь вызвали специалистов из музея в близлежащем Галле. Те установили, что гробница вертикальная, глубиной около полутора метров. Верхняя ее часть имеет форму желоба, нижняя — прямоугольной шахты. Стены и крышка облицованы деревянным плетнем. А территория вокруг сплошь усыпана охрой — отсюда и рыжина на лопатах.
Но самое интересное — что находилось внутри. В склепе, что называется, костей не соберешь, так их было много. Около 150 зубов животных, десятки ребер — рыб и различных мелких зверей, клыки кабана, раковины моллюсков и массивная корона из оленьих рогов.
А также множество других предметов: гранитные молоточки, микролиты (каменные заточки) лезвий топоров, костяные шила… Все это археологи достали, прежде чем добраться до самих останков.
CC BY 3.0 / Dguendel / A near-contemporary antler headdress from Eilsleben in the Halle State Museum of PrehistoryГоловной убор из оленьих рогов, относящийся к тому же периоду, что и находка из Бад-Дюрренберга
Головной убор из оленьих рогов, относящийся к тому же периоду, что и находка из Бад-Дюрренберга - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
CC BY 3.0 / Dguendel / A near-contemporary antler headdress from Eilsleben in the Halle State Museum of Prehistory
Головной убор из оленьих рогов, относящийся к тому же периоду, что и находка из Бад-Дюрренберга
И здесь ждала первая загадка. Сперва извлекли "скелет мужчины", как указано в первоначальном отчете. А затем — детский. Участники раскопок 1934-го единодушно решили: захоронение семейное — отец и, возможно, его ребенок.
Но все оказалось гораздо сложнее.

Жестокая расплата

Установить пол взрослого удалось лишь спустя три десятилетия. Радиоуглеродное датирование показало, что это женщина приблизительно тридцати-сорока лет, жившая в эпоху мезолита (X-XI века до нашей эры).
Сразу же возник вопрос о нехарактерно богатом для того периода убранстве усыпальницы. В мезолитических могилах на территории Европы, если повезет, находили один-два кремневых топорика. В случае же с Бад-Дюрренбергом — море артефактов.
© Getty Images / picture allianceОстанки шаманки из Бад-Дюрренберга
Останки шаманки из Бад-Дюрренберга - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Getty Images / picture alliance
Останки шаманки из Бад-Дюрренберга
Необычный головной убор из рогов также натолкнул на мысль о том, что покойная, вероятно, занимала не последнее место в социальной иерархии.
В середине 1960-х немецкий антрополог Георг Гримм детально изучил останки. И обратил внимание на то, что передние зубы изношены очень сильно, причем неестественно. Многие искусно подпилены и заострены — как клыки.
Ученый предположил, что сделано это с ритуальной целью, а женщина из могилы — шаманка. Правда, затем антрополог внес еще одно уточнение, сбившее всех с толку.
Гримм заметил, что у древней жрицы сильно деформировано отверстие в основании черепа. Такое происходит, в частности, при отсечении головы. Коллеги развили эту мысль — так родилась версия, что заклинательницу духов казнили.
За что? Сценария два. И оба связаны с полугодовалым младенцем, упокоившимся в той же гробнице. Первоначальный анализ его костей показал невероятно низкое содержание ряда жизненно необходимых элементов. Такая картина нередко наблюдается при длительном отравлении.
© Getty Images / picture allianceОстатки маски шаманки из Бад-Дюрренберга
Остатки маски шаманки из Бад-Дюрренберга - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Getty Images / picture alliance
Остатки маски шаманки из Бад-Дюрренберга
Долгое время считалось, что чары шаманки (как вариант — неправильное лечение) нанесли смертельный удар ее ребенку. Или же — чаду кого-то из соплеменников, за что женщину и ее дитя лишили жизни.

Полностью оправдана

Поставить точку в непростом детективе удалось лишь пять лет назад. Специалисты из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка секвенировали геномы покойников и выяснили: родство есть, но очень дальнее.
"Это не мать и сын, как предполагалось изначально на основании контекста захоронения, — пояснил глава исследовательской группы Вольфганг Хаак. — Возможно, она была его прапрапрапрабабушкой, ведь ребенка, как мы установили, поместили в ее могилу спустя много десятилетий".
© Getty Images / picture allianceИзображение содержимого гробницы шаманки, похороненной в Бад-Дюрренберге
Изображение содержимого гробницы шаманки, похороненной в Бад-Дюрренберге - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Getty Images / picture alliance
Изображение содержимого гробницы шаманки, похороненной в Бад-Дюрренберге
Ученые не зафиксировали признаков насильственной смерти младенца. И в образцах тканей увидели следы не медленного отравления, а острого дефицита витаминов. По-видимому, это и привело к смерти в столь раннем возрасте.
А деформация костей, которую антрополог Гримм с коллегами классифицировали как обезглавливание, на деле оказалась редкой врожденной патологией. У шаманки из Бад-Дюрренберга был дефект развития первых шейных позвонков.
"При определенном положении головы это приводит к сдавливанию позвоночной артерии. Не до потери сознания, но легкие неврологические симптомы есть. Один из них — нистагм, непроизвольное быстрое подергивание глаз", — пояснил один из соавторов исследования профессор археологии Йорг Оршидт.
Для окружающих это выглядит раздражающе и пугающе. По словам ученого, из-за этого соплеменники могли наделить женщину мистическим статусом шамана.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкШаманский обряд в Тыве
Шаманский обряд в Тыве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Шаманский обряд в Тыве
Кроме того, группа из Института Макса Планка обратила внимание на то, что раскопки 1934-го были проведены недобросовестно. Рабочие извлекли из земли лишь вертикальный гроб заклинательницы духов. А прилегающие участки так и остались без внимания.
Год назад ученые исправили это упущение — буквально вырезали несколько квадратных метров почвы. И обнаружили там ритуальные подношения, а также несколько корон из оленьих рогов, аналогичных той, которая венчала голову жрицы.
Эти предметы как минимум на 600 лет "моложе" самого захоронения. Значит, сделали вывод специалисты, к шаманке обращались за помощью в течение последующих 20 поколений. А это, однозначно констатировала команда Вольфганга Хаака, полностью снимает обвинения в преступлениях, по ошибке приписанные покойной учеными.
