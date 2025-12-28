https://ria.ru/20251228/sever-2065153887.html
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 28.12.2025
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.12.2025
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий "Севера"