Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 28.12.2025 (обновлено: 12:20 28.12.2025)
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий "Севера"

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Избицкое, Старица и Стогнии Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и 12 автомобилей", - отмечает МО РФ.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР
12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСумская областьВооруженные силы РФСпецоперацияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
