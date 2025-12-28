Волонтеры из Магаданской области сплели сотую маскировочную сеть

"Сегодня волонтёры Омсукчанского муниципального округа завершили плетение сотой маскировочной сети. Это событие стало важным этапом в их работе, направленной на поддержку наших военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Маскировочные сети, созданные волонтёрами, отправляются на фронт и играют важную роль в защите наших солдат, помогая им оставаться незаметными для противника", - говорится в сообщении.