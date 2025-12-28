Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры из Магаданской области сплели сотую маскировочную сеть - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/set-2065137538.html
Волонтеры из Магаданской области сплели сотую маскировочную сеть
Волонтеры из Магаданской области сплели сотую маскировочную сеть - РИА Новости, 28.12.2025
Волонтеры из Магаданской области сплели сотую маскировочную сеть
Волонтеры отдаленного округа Магаданской области Омсукчанского сплели сотую маскировочную сеть, сообщает официальный Telegram-канал магаданских волонтеров "Сети РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T07:51:00+03:00
2025-12-28T07:51:00+03:00
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20251226/zhiteli-2064945858.html
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магаданская область
Магаданская область
Волонтеры из Магаданской области сплели сотую маскировочную сеть

Волонтеры из Магаданской области сплели сотую сеть для маскировки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАГАДАН, 28 дек - РИА Новости. Волонтеры отдаленного округа Магаданской области Омсукчанского сплели сотую маскировочную сеть, сообщает официальный Telegram-канал магаданских волонтеров "Сети 49".
"Сегодня волонтёры Омсукчанского муниципального округа завершили плетение сотой маскировочной сети. Это событие стало важным этапом в их работе, направленной на поддержку наших военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Маскировочные сети, созданные волонтёрами, отправляются на фронт и играют важную роль в защите наших солдат, помогая им оставаться незаметными для противника", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Жители КБР передали в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры и теплые вещи
26 декабря, 17:18
 
Магаданская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала