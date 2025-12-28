https://ria.ru/20251228/set-2065137538.html
Волонтеры из Магаданской области сплели сотую маскировочную сеть
Волонтеры из Магаданской области сплели сотую маскировочную сеть - РИА Новости, 28.12.2025
Волонтеры из Магаданской области сплели сотую маскировочную сеть
Волонтеры отдаленного округа Магаданской области Омсукчанского сплели сотую маскировочную сеть, сообщает официальный Telegram-канал магаданских волонтеров "Сети РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T07:51:00+03:00
2025-12-28T07:51:00+03:00
2025-12-28T07:51:00+03:00
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20251226/zhiteli-2064945858.html
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область
Волонтеры из Магаданской области сплели сотую маскировочную сеть
Волонтеры из Магаданской области сплели сотую сеть для маскировки