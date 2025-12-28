Вучич сообщил о демонтаже палаточного лагеря своих сторонников

БЕЛГРАД, 28 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что палаточный лагерь его сторонников на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии, прозванный "Чацилендом", начали убирать, потому что страна возвращается "к нормальной жизни".

Президент Сербии накануне анонсировал демонтаж палаточного лагеря и вечером в воскресенье посетил "Чациленд", где высказал благодарность собравшимся сторонникам.

"Убирают палатки на площади перед Народной Скупщиной, думаю, они будут убраны и из Пионерского парка... Важно показать, что Белград и Сербия возвращаются к нормальной жизни. Эти люди показали ответственность и большую храбрость, они были упорными и выстояли. Уверен, что история не забудет, что они были на защите отечества, когда было тяжелее всего, а против них велась жесточайшая кампания", - сказал Вучич вечером в воскресенье в эфире передачи Hit Twit телеканала TV Pink.

По его словам, на освободившейся площадке разместят праздничные киоски с угощениями и сувенирами для граждан.

Президент также напомнил, что один из его сторонников, Милан Богданович, "получил пулю за отечество", когда был ранен в ногу 22 октября 70-летним Владаном Анджелковичем, вызвавшим пожар в одной из палаток. Выписавшегося из больницы Богдановича 29 октября торжественно встретили единомышленники и министры в "Чациленде" с плакатом "Все мы - Милан", о ходе уголовного дела по факту нападения не сообщается.

Полиция Сербии затем 30 ноября задержала гражданина 1998 года рождения за нанесение ножом раны ноги другому 38-летнему мужчине, обитателю "Чациленда". Дело было передано первой основной прокуратуре в Белграде.

В ноябре на входе на огороженную территорию палаточного лагеря был установлен пропускной пункт, где у всех входящих проверяют документы и цель визита.

Палаточный городок в марте поставили в Пионерском парке между администрацией президента Сербии и площадью перед Скупщиной студенты, которые выступали против блокирования работы факультетов. Прозвище "чаци" они получили из-за неправильно написанного на плакате слова "джаци" - ученики на сербском языке. Со временем "Чациленд" разросся до ступеней парламента и студентов в нем сменили спортивного вида молодые люди и более зрелые граждане, палаточный лагерь огражден и охраняется полицией.

В непосредственной близости от палаточного лагеря сторонников властей неоднократно проходили крупные акции протеста студентов и сторонников оппозиции, особенно 15 марта и 28 июня, но массовых столкновений между "чаци" и протестующими не допускала полиция.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.