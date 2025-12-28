Явка в сербских районах Косово на выборах почти в два раза выше албанских

БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Явка за шесть часов голосования на выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово в населенных сербами районах местами превысила 32%, в муниципалитетах с албанским большинством - почти в два раза меньше, свидетельствуют данные косовской Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Волеизъявление идет в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) более чем на 2,6 тысячи участков. Правом голоса обладают 2 миллиона 76 тысяч 290 жителей Косово , из них 77,8 тысячи за границей.

Согласно данным по явке на официальном портале ЦИК к 13.00 (15.00 мск) правом голоса воспользовались 18,4% или 367 896 жителей Косово и Метохии. Самую высокую явку показал небольшой сербский анклав Ранилуг на юге края, она составила 33,28%. С похожими показателями за ним следуют населенный сербами муниципалитет Ново-Брдо близ Приштины (30,81%) и Северная Косовска-Митровица (26,67%), а также другие населенные сербами районы.

В Приштине, где почти не осталось сербов, к этому времени к избирательным урнам вышли лишь 22,5% избирателей, другие населенные албанцами районы показывают еще более низкую явку вплоть до 10,5%. Об инцидентах не сообщается.

В субботу прошло голосование в 29 "дипломатических представительствах" самопровозглашенной республики за рубежом. Как сообщил избирком, своим правом воспользовались и находящиеся под спецсудом за военные преступления 1998-1999 годов косовский "экс-президент" Хашим Тачи , два бывших спикера "парламента" Якуп Красничи и Кадри Весели и другие.

На 120 мест в косовском "парламенте" претендуют 24 политических субъекта: партии, коалиции партий, гражданские инициативы и один независимый кандидат.

В "заксобрании" 20 мест зарезервировано по квоте для нацменьшинств: 10 для сербов и ещё 10 для остальных местных народов и этнических групп.

Выборы призваны сохранить у власти или отправить в оппозицию правившего четыре года лидера радикального движения "Самоопределение" премьера с техническим мандатом Альбина Курти

По итогам февральских выборов "Самоопределение" получило только 48 мест из всего 120 в парламенте и вместе с коалиционными партнерами не могло сформировать правящего большинства для проведения важных решений. Курти подал 15 апреля в отставку и остался исполнять обязанности "премьера" с техническим мандатом.

Согласно последним результатам соцопросов, крупнейшим конкурентом "Самоопределения" является Демократическая партия Косово (PDK), которая на февральских выборах получила 24 депутатских мандата. Партия сформирована бывшими полевыми командирами Освободительной армии Косово ( ОАК ).

Третьим крупнейшим претендентом на формирование большинства и затем правительства является старейшая косовоалбанская партия, умеренный еврореформистский "Демократический союз Косово" (LDK). В прошлом созыве у них было 20 депутатских мест.

Президент Сербии Александр Вучич в преддверии волеизъявления выразил надежду на победу крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в населенных сербами районах и призвал голосовать за них на выборах в Косово и Метохии.

"Сербский список", которому по итогам прошлых парламентских выборов 9 февраля принадлежит девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово, подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии.

МИД Сербии сообщил в октябре, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.