В Сербии протестующие собирают подписи за проведение досрочных выборов

БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Протестующие в Сербии студенты проводят в воскресенье массовую акцию сбора подписей граждан в Белграде и других городах за проведение досрочных парламентских выборов в стране, передает корреспондент РИА Новости.

Сербские студенты после обрушения на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года и гибели 16 человек ранее объявили в соцсетях план акций на воскресенье. Они призвали сторонников к сбору подписей за скорейшее проведение досрочных парламентских выборов в стране под девизом "Распиши победу".

Одним из крупнейших мест сбора подписей стал Студентски трг (Студенческая площадь - ред.) напротив здания ректората Белградского государственного университета, филологического и философского факультетов.

Как убедился корреспондент РИА Новости, студенты совместили сбор подписей за проведение с благотворительной ярмаркой в новогоднем стиле. Средства, собранные от продажи поделок, игрушек и угощений активисты планируют направить на помощь малоимущим студентам и гражданам, а также на продолжение протестных акций. Тут же продаются шарфы и значки с лозунгом студентов "Pumpaj!" (качай - ред.) и другая символика.

Сбор подписей и благотворительная "ярмарка" с палатками и символикой факультетов привлекли днем внимание граждан разных возрастов, многие пришли с детьми. Как пояснили активисты журналистам, у подписавших не собирают паспортные и иные личные данные, кроме имен и фамилий, номеров телефонов или адресов электронной почты, чтобы затем держать их в курсе новых акций протестного движения.

Как пояснили студенты журналистам на стенде и в соцсетях, листы с собранными подписями они не собираются передавать никуда. Акция призвана узнать настроение в обществе и "крепче связать студентов с гражданами", а также стать сигналом для властей Сербии во главе с президентом Александром Вучичем в необходимости скорого проведения парламентских выборов.

По данным студентов всего в воскресенье организовано 490 стендов в более чем 110 местах по всей Сербии, в первую очередь, в крупнейших городах Белград , Нови-Сад и Ниш. Митинги и массовые шествия в этот день не анонсированы.