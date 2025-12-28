Рейтинг@Mail.ru
23:02 28.12.2025
Аэропорт Сочи отправил на запасные аэродромы восемь воздушных судов
Аэропорт Сочи отправил на запасные аэродромы восемь воздушных судов
происшествия
сочи
сочи
происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Аэропорт Сочи из-за ожидающегося усилия неблагоприятной погоды отправил восемь воздушных судов на запасные аэродромы, 12 рейсов в настоящий момент задержано, сообщила авиагавань.
"По сообщению администрации города Сочи, сегодня в течение суток, 28 декабря, ожидается усиление неблагоприятных погодных условий (ветер, гроза, мокрый снег). В связи с этим, экипажами нескольких рейсов были приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы по погодным условиям... В настоящий момент задержано (более двух часов) 12 рейсов по разным причинам", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта Сочи.
Отмечается, что остальные рейсы выполняют посадки в штатном режиме. До конца суток в воскресенье и в течение дня 29 декабря авиакомпании будут стабилизировать свое расписание.
ПроисшествияСочи
 
 
