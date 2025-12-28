https://ria.ru/20251228/samolet-2065243613.html
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. РИА Новости, 28.12.2025
краснодар
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
