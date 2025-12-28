В Самарской области возбудили дело после гибели девочки при пожаре

САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в Чапаевске Самарской области, в результате которого погибла восьмилетняя девочка, сообщили в воскресенье в региональном СУСК.
"В ночь с 27 на 28 декабря в частном жилом доме, расположенном в Чапаевске, произошел пожар, в результате которого погибла 8-летняя девочка. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. По данному факту следственным отделом по городу Чапаевску следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Следователи провели осмотр места происшествия и назначили первоначальные судебные экспертизы.
При пожаре в доме в Иркутской области погиб двухлетний ребенок
26 декабря, 08:34