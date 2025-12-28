Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области возбудили дело после гибели девочки при пожаре - РИА Новости, 28.12.2025
13:21 28.12.2025
В Самарской области возбудили дело после гибели девочки при пожаре
В Самарской области возбудили дело после гибели девочки при пожаре - РИА Новости, 28.12.2025
В Самарской области возбудили дело после гибели девочки при пожаре
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в Чапаевске Самарской области, в результате которого погибла... РИА Новости, 28.12.2025
происшествия, чапаевск, самарская область, россия
Происшествия, Чапаевск, Самарская область, Россия
В Самарской области возбудили дело после гибели девочки при пожаре

В Самарской области возбудили дело после гибели 8-летней девочки при пожаре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в Чапаевске Самарской области, в результате которого погибла восьмилетняя девочка, сообщили в воскресенье в региональном СУСК.
Пожар случился в субботу вечером на улице Суворова в Чапаевске, горел частный дом на площади 70 квадратных метров. В ГУМЧС сообщали, что погиб ребенок 2017 года рождения, пострадали три человека. Они госпитализированы в состоянии тяжелой и средней степени тяжести.
"В ночь с 27 на 28 декабря в частном жилом доме, расположенном в Чапаевске, произошел пожар, в результате которого погибла 8-летняя девочка. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. По данному факту следственным отделом по городу Чапаевску следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Следователи провели осмотр места происшествия и назначили первоначальные судебные экспертизы.
Заголовок открываемого материала