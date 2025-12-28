https://ria.ru/20251228/samara-2065151711.html
В аэропорту Самары отменили пять рейсов из-за ограничений в Москве
В аэропорту Самары отменили пять рейсов из-за ограничений в Москве - РИА Новости, 28.12.2025
В аэропорту Самары отменили пять рейсов из-за ограничений в Москве
Шесть рейсов на прилет и вылет отменены в аэропорту Самары после субботних ограничений в московском регионе, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Курумоч". РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T11:33:00+03:00
2025-12-28T11:33:00+03:00
2025-12-28T14:30:00+03:00
москва
самара
минеральные воды
шереметьево (аэропорт)
курумоч (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/52159/31/521593108_0:85:2491:1486_1920x0_80_0_0_ba3a1bd2a4de34a4ca5acb83293d7278.jpg
https://ria.ru/20251227/aeroport-2065085032.html
москва
самара
минеральные воды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/52159/31/521593108_0:0:2491:1869_1920x0_80_0_0_c06a027fef643d36ebb46b3b897a3506.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, самара, минеральные воды, шереметьево (аэропорт), курумоч (аэропорт)
Москва, Самара, Минеральные Воды, Шереметьево (аэропорт), Курумоч (аэропорт)
В аэропорту Самары отменили пять рейсов из-за ограничений в Москве
В аэропорту Самары отменили 5 рейсов из-за ограничений в московском регионе