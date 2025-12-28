Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Самары отменили пять рейсов из-за ограничений в Москве
11:33 28.12.2025 (обновлено: 14:30 28.12.2025)
В аэропорту Самары отменили пять рейсов из-за ограничений в Москве
Шесть рейсов на прилет и вылет отменены в аэропорту Самары после субботних ограничений в московском регионе, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Курумоч". РИА Новости, 28.12.2025
В аэропорту Самары отменили пять рейсов из-за ограничений в Москве

© РИА Новости / Артем ЖитеневПассажир ожидает вылета в аэропорту
Пассажир ожидает вылета в аэропорту - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Пассажир ожидает вылета в аэропорту. Архивное фото
САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Шесть рейсов на прилет и вылет отменены в аэропорту Самары после субботних ограничений в московском регионе, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Курумоч".
На прилет отменены ночной рейс до Москвы, утренний до Минеральных Вод и рейс до Москвы, запланированный на 15.40 мск. Кроме того, отменены два утренних рейса из Самары до Москвы и Минеральных Вод, а также еще один до Москвы. Задерживаются на вылет на 12 часов два борта в Москву и Хургаду. Вылет во Внуково запланирован на 15.20 мск, в Хургаду - в 16.00 мск.
Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи. Более 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" за время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса.
Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов
