13:53 28.12.2025
Сальдо оценил итоги года в Херсонской области
Сальдо оценил итоги года в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Уходящий год был результативным для Херсонской области, регион доказал, что умеет работать в непростых условиях, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Уходящий год был сложным, но результативным. Регион продолжал жить и развиваться в прифронтовых условиях. Главный итог года — регион доказал, что умеет работать в непростых условиях и при этом смотреть вперёд. 2025 год Херсонская область завершает в рабочем, собранном состоянии. Входим в 2026 год с намеченными целями, пониманием задач, с поддержкой страны и с опорой на людей, которые здесь живут и работают", - сказал Сальдо.
По его словам, в регионе построены и отремонтированы десятки объектов — школы, детсады, фельдшерско-акушерские пункты, дороги.
"Мы обеспечили стабильную работу социальной сферы, здравоохранения и образования, сохранили управляемость экономики, продвинулись в восстановлении дорог, жилья и коммунальной инфраструктуры. Бюджет остается социально ориентированным, поддержка людей — без пауз и формальных подходов. Сельское хозяйство сработало максимально эффективно в условиях неработающей системы мелиорации. Аграрии выстояли, и регион сохранил свой производственный потенциал. Растет число регистрационных действий, бизнес постепенно входит в правовое поле, идёт работа с сельхозземлями и имущественным комплексом", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
