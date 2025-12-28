Сальдо оценил итоги года в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Уходящий год был результативным для Херсонской области, регион доказал, что умеет работать в непростых условиях, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, в регионе построены и отремонтированы десятки объектов — школы, детсады, фельдшерско-акушерские пункты, дороги.

"Мы обеспечили стабильную работу социальной сферы, здравоохранения и образования, сохранили управляемость экономики, продвинулись в восстановлении дорог, жилья и коммунальной инфраструктуры. Бюджет остается социально ориентированным, поддержка людей — без пауз и формальных подходов. Сельское хозяйство сработало максимально эффективно в условиях неработающей системы мелиорации. Аграрии выстояли, и регион сохранил свой производственный потенциал. Растет число регистрационных действий, бизнес постепенно входит в правовое поле, идёт работа с сельхозземлями и имущественным комплексом", - сказал губернатор.