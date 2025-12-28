https://ria.ru/20251228/saldo-2065119516.html
Сальдо рассказал, сколько дронов сбивают ВС России в Херсонской области
Сальдо рассказал, сколько дронов сбивают ВС России в Херсонской области - РИА Новости, 28.12.2025
Сальдо рассказал, сколько дронов сбивают ВС России в Херсонской области
Российские войска в сутки уничтожают более 200-300 FPV-дронов и порядка 20 больших БПЛА самолетного типа в Херсонской области, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 28.12.2025
Сальдо рассказал, сколько дронов сбивают ВС России в Херсонской области
Сальдо: ВС РФ в сутки уничтожают 300 вражеских FPV-дронов в Херсонской области