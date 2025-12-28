Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал, сколько дронов сбивают ВС России в Херсонской области - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 28.12.2025 (обновлено: 00:39 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/saldo-2065119516.html
Сальдо рассказал, сколько дронов сбивают ВС России в Херсонской области
Сальдо рассказал, сколько дронов сбивают ВС России в Херсонской области - РИА Новости, 28.12.2025
Сальдо рассказал, сколько дронов сбивают ВС России в Херсонской области
Российские войска в сутки уничтожают более 200-300 FPV-дронов и порядка 20 больших БПЛА самолетного типа в Херсонской области, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T00:37:00+03:00
2025-12-28T00:39:00+03:00
херсонская область
россия
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751160_0:108:3071:1835_1920x0_80_0_0_8ba7304e20d66de9782d06a67f10a996.jpg
https://ria.ru/20251226/saldo-2064754442.html
https://ria.ru/20251227/saldo-2065014063.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751160_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2d0e0681469e2ad5cc3b58b97ad6e886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, владимир сальдо
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине
Сальдо рассказал, сколько дронов сбивают ВС России в Херсонской области

Сальдо: ВС РФ в сутки уничтожают 300 вражеских FPV-дронов в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские войска в сутки уничтожают более 200-300 FPV-дронов и порядка 20 больших БПЛА самолетного типа в Херсонской области, рассказал РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
Губернатор сообщил, что войска РФ приспособились к методам, которые использует противник.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Сальдо рассказал о попытках ВСУ перебросить ДРГ на левобережье Днепра
26 декабря, 02:48
"Ежесуточно уничтожается более 200-300 FPV-дронов и более полутора-двух десятков больших БПЛА самолетного типа", - сообщил Сальдо.
Кроме того, он рассказал, что на территории Херсонской области устанавливаются самые современные средств защиты РЭБ.
"Наши воины держат серьезную оборону с неба и защищают все больше и больше. Поэтому, хоть и обстреливает враг, мы живем", - сказал Сальдо.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
ВСУ продолжают бить по жилым объектам Херсонской области, заявил Сальдо
Вчера, 05:29
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала