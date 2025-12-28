Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, кому нельзя есть новогодние салаты - РИА Новости, 28.12.2025
04:27 28.12.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть новогодние салаты
Новогодние салаты с майонезной заправкой, которые относятся к блюдам с высоким содержанием жиров и соли, исключаются или резко ограничиваются в питании людей с...
общество, антонина стародубова, новый год
Общество, Антонина Стародубова, Новый год
Врач рассказала, кому нельзя есть новогодние салаты

Врач Стародубова: новогодние салаты нельзя есть людям с ожирением и диабетом

© iStock.com / ElenaPhotoОливье
Оливье - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© iStock.com / ElenaPhoto
Оливье. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новогодние салаты с майонезной заправкой, которые относятся к блюдам с высоким содержанием жиров и соли, исключаются или резко ограничиваются в питании людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом второго типа, ожирением, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, почек, а также в питании пожилых людей, беременных и кормящих женщин, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По ее словам, если человек не может представить застолье без оливье, селедки под шубой и других новогодних салатов в их классическом исполнении, то порцию блюд рекомендуется сократить, к тому же - чем больше блюд за новогодним столом хочется попробовать, тем меньше должна быть их порция.
"Хорошо, если суммарная порция даже для здорового человека не будет превышать 150-200 граммов. Людям с различными хроническими заболеваниями очень важно придерживаться рекомендаций врача и соблюдать рекомендации по питанию, как в будни, так и в праздники. Блюда с высоким содержанием жиров и пищевой соли исключаются или резко ограничиваются в питании людей с различными заболеваниями, например, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета второго типа, ожирением, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, почек, а также в питании пожилых людей, беременных и кормящих женщин", - рассказала Стародубова.
Диетолог отметила, что в традиционном исполнении новогодние салаты заправляются, как правило, майонезом. Калорийность майонеза - около 200 ккал в одной столовой ложке за счет высокого содержание жиров в составе продукта - до 67% от массовой доли. Кроме того, майонез наряду с другими с соусами промышленного выпуска отличается высоким содержанием пищевой соли.
"Много пищевой соли содержится и в других продуктах – компонентах традиционных новогодних блюд. В оливье, например, – это маринованные и соленые огурцы, ветчина или колбаса, которые к тому же отличаются высоким содержанием насыщенных жиров. К продуктам с высоким содержанием соли относятся и многие другие компоненты салатов, это различные консервированные продукты, сельдь и конечно же заправка. В традиционные новогодние салаты входят и другие ингредиенты, например, отварные овощи, яйца, рыба, к тому же для того, чтобы сделать блюдо более полезным и менее калорийным, многие добавляют свежие овощи и зелень. Кроме того, вместо колбасы можно добавить в салат отварное нежирное мясо индейки или курицы, использовать для заправки сметану, йогурт, растительное масло холодного отжима, что позволит уменьшить количество насыщенных жиров в блюдах. Для селедки под шубой лучше выбрать малосольную сельдь, а овощи дополнительно не досаливать и так далее", - рассказала Стародубова.
Врач добавила, что все это помогает сделать традиционные праздничные блюда не только вкусными, но и более здоровыми за счет снижения содержания в них насыщенных жиров и пищевой соли.
Заголовок открываемого материала