Министр экономики Румынии заявил, что 2026 год будет тяжелым для страны

КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Недавно назначенный министр экономики Румынии Иринеу Дарэу заявил, что и 2026-й год будет тяжелым для страны и населения, в том числе из-за недоверия народа к власти в условиях кризиса и роста налогов.

"Если бы я сказал, что следующий год будет очень легким, я бы солгал. Следующий год будет по-прежнему тяжелым. Однако я считаю, что где-то в течение года будут найдены ресурсы, чтобы улучшить хотя бы что-то в индивидуальном порядке", — заявил Дарэу в эфире телеканала Digi24.

По его словам, правительство рассчитывает, что к концу 2026 года тяжелый период удастся закончить. Министр признал, что у общества в условиях кризиса и роста налогов мало доверия к власти, что осложняет проведение политики.

"Я бы попросил людей довериться этому правительству, потому что популизм всегда хуже реализма. Реализм иногда бывает болезненным, иногда приходится делать шаг назад по сравнению с тем, что было в прошлом. <…> Мы должны проявить солидарность и в центральной, и в местной администрации, потому что бремя не может нести только население", — отметил Дарэу.