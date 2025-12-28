https://ria.ru/20251228/rumyniya-2065149128.html
Министр экономики Румынии заявил, что 2026 год будет тяжелым для страны
2025-12-28T10:41:00+03:00
2025-12-28T10:41:00+03:00
2025-12-28T16:32:00+03:00
КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Недавно назначенный министр экономики Румынии Иринеу Дарэу заявил, что и 2026-й год будет тяжелым для страны и населения, в том числе из-за недоверия народа к власти в условиях кризиса и роста налогов.
"Если бы я сказал, что следующий год будет очень легким, я бы солгал. Следующий год будет по-прежнему тяжелым. Однако я считаю, что где-то в течение года будут найдены ресурсы, чтобы улучшить хотя бы что-то в индивидуальном порядке", — заявил Дарэу в эфире телеканала Digi24.
По его словам, правительство рассчитывает, что к концу 2026 года тяжелый период удастся закончить. Министр признал, что у общества в условиях кризиса и роста налогов мало доверия к власти, что осложняет проведение политики.
"Я бы попросил людей довериться этому правительству, потому что популизм всегда хуже реализма. Реализм иногда бывает болезненным, иногда приходится делать шаг назад по сравнению с тем, что было в прошлом. <…> Мы должны проявить солидарность и в центральной, и в местной администрации, потому что бремя не может нести только население", — отметил Дарэу.
Премьер Румынии
Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4 процента от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до семи процентов. Для этого они одобрили несколько пакетов мер, которые включают в себя повышение НДС и акцизов, сокращение аппарата чиновников, урезание зарплат и ряда социальных выплат.