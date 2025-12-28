https://ria.ru/20251228/rostov-2065181512.html
В Ростове-на-Дону восстановили движение поездов после схода локомотива
В Ростове-на-Дону восстановили движение поездов после схода локомотива - РИА Новости, 28.12.2025
В Ростове-на-Дону восстановили движение поездов после схода локомотива
Движение поездов в Ростове-на-Дону, частично нарушенное из-за схода локомотива грузового поезда, восстановлено, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской... РИА Новости, 28.12.2025
В Ростове-на-Дону восстановили движение поездов после схода локомотива
