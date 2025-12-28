Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону восстановили движение поездов после схода локомотива - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/rostov-2065181512.html
В Ростове-на-Дону восстановили движение поездов после схода локомотива
В Ростове-на-Дону восстановили движение поездов после схода локомотива - РИА Новости, 28.12.2025
В Ростове-на-Дону восстановили движение поездов после схода локомотива
Движение поездов в Ростове-на-Дону, частично нарушенное из-за схода локомотива грузового поезда, восстановлено, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:18:00+03:00
2025-12-28T15:18:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
северо-кавказская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065148144_0:208:1280:928_1920x0_80_0_0_3ee341c1c05ee0f9f8029a7f555128d3.jpg
https://ria.ru/20251228/tavrija-2065152053.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065148144_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_34bcecc6769220f2828e37520c3209bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, северо-кавказская железная дорога
Происшествия, Ростов-на-Дону, Северо-Кавказская железная дорога
В Ростове-на-Дону восстановили движение поездов после схода локомотива

Движение поездов в Ростове-на-Дону восстановили после схода локомотива

© Фото : Южная транспортная прокуратураЛиквидация последствий схода колесных пар локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону
Ликвидация последствий схода колесных пар локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Южная транспортная прокуратура
Ликвидация последствий схода колесных пар локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости. Движение поездов в Ростове-на-Дону, частично нарушенное из-за схода локомотива грузового поезда, восстановлено, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Сход локомотива грузового поезда произошел на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону в ночь на воскресенье. Никто не пострадал. Движение поездов было организовано по соседнему пути. К утру понедельника до 4 часов в пути задерживались 20 поездов дальнего следования и пять поездов пригородного сообщения.
"Движение пассажирских поездов на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону полностью восстановлено по двум путям", - говорится в сообщении.
К восстановительным работам было привлечено более 160 работников СКЖД и пять единиц техники.
Ликвидация последствий схода колесных пар локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до семи
11:41
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуСеверо-Кавказская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала