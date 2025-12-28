Рейтинг@Mail.ru
В Сочи в ближайшие часы ожидается усиление неблагоприятных погодных условий
22:17 28.12.2025
В Сочи в ближайшие часы ожидается усиление неблагоприятных погодных условий
В Сочи в ближайшие часы ожидается усиление неблагоприятных погодных условий - РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи в ближайшие часы ожидается усиление неблагоприятных погодных условий
Усиление неблагоприятных погодных условий в Сочи ожидается в ближайшие часы, прогнозируется усиление ветра до 21 метра в секунду, гроза, мокрый снег на... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T22:17:00+03:00
2025-12-28T22:17:00+03:00
сочи, краснодарский край, новый год, происшествия
Сочи, Краснодарский край, Новый год, Происшествия
В Сочи в ближайшие часы ожидается усиление неблагоприятных погодных условий

В Сочи в ближайшие часы ожидаются гроза и мокрый снег

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСнег в Сочи
Снег в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Снег в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Усиление неблагоприятных погодных условий в Сочи ожидается в ближайшие часы, прогнозируется усиление ветра до 21 метра в секунду, гроза, мокрый снег на побережье и сильный снег в горах - до 50-60 миллиметров, сообщили в городской администрации.
"В ближайшие часы в Сочи ожидается усиление неблагоприятных погодных условий. Синоптики прогнозируют ветер до 21 метра в секунду, грозу, волнение моря 4 балла, мокрый снег на побережье и сильный снег в горном кластере - до 50-60 миллиметров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Лазаревском районе выпало 40 миллиметров осадков, это больше, чем в других районах города.
Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метра, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.
Все службы работают в усиленном режиме по поручению главы Сочи Андрея Прошунина, городской оперативный штаб контролирует ситуацию. Местные власти рекомендуют жителям и гостям курорта не оставлять автомобили под деревьями и временными конструкциями.
СочиКраснодарский крайНовый годПроисшествия
 
 
