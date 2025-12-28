В Сочи в ближайшие часы ожидается усиление неблагоприятных погодных условий

СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Усиление неблагоприятных погодных условий в Сочи ожидается в ближайшие часы, прогнозируется усиление ветра до 21 метра в секунду, гроза, мокрый снег на побережье и сильный снег в горах - до 50-60 миллиметров, сообщили в городской администрации.

"В ближайшие часы в Сочи ожидается усиление неблагоприятных погодных условий. Синоптики прогнозируют ветер до 21 метра в секунду, грозу, волнение моря 4 балла, мокрый снег на побережье и сильный снег в горном кластере - до 50-60 миллиметров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Лазаревском районе выпало 40 миллиметров осадков, это больше, чем в других районах города.

Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю , на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метра, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.