https://ria.ru/20251228/rossiya-2065240425.html
В Сочи в ближайшие часы ожидается усиление неблагоприятных погодных условий
В Сочи в ближайшие часы ожидается усиление неблагоприятных погодных условий - РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи в ближайшие часы ожидается усиление неблагоприятных погодных условий
Усиление неблагоприятных погодных условий в Сочи ожидается в ближайшие часы, прогнозируется усиление ветра до 21 метра в секунду, гроза, мокрый снег на... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T22:17:00+03:00
2025-12-28T22:17:00+03:00
2025-12-28T22:17:00+03:00
сочи
краснодарский край
новый год
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921382310_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0976738ad055e83136626e6afa9506d9.jpg
https://ria.ru/20251228/moskva-2065146362.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921382310_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3a46c4cbdcb0c3e856113d40cbcaaf3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, новый год, происшествия
Сочи, Краснодарский край, Новый год, Происшествия
В Сочи в ближайшие часы ожидается усиление неблагоприятных погодных условий
В Сочи в ближайшие часы ожидаются гроза и мокрый снег
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Усиление неблагоприятных погодных условий в Сочи ожидается в ближайшие часы, прогнозируется усиление ветра до 21 метра в секунду, гроза, мокрый снег на побережье и сильный снег в горах - до 50-60 миллиметров, сообщили в городской администрации.
"В ближайшие часы в Сочи
ожидается усиление неблагоприятных погодных условий. Синоптики прогнозируют ветер до 21 метра в секунду, грозу, волнение моря 4 балла, мокрый снег на побережье и сильный снег в горном кластере - до 50-60 миллиметров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Лазаревском районе выпало 40 миллиметров осадков, это больше, чем в других районах города.
Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю
, на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метра, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.
Все службы работают в усиленном режиме по поручению главы Сочи Андрея Прошунина, городской оперативный штаб контролирует ситуацию. Местные власти рекомендуют жителям и гостям курорта не оставлять автомобили под деревьями и временными конструкциями.