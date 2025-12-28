https://ria.ru/20251228/rossiya-2065215861.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Петра Стегния
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Петра Стегния - РИА Новости, 28.12.2025
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Петра Стегния
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского дипломата и историка Петра Стегния, отметив его... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T19:14:00+03:00
2025-12-28T19:14:00+03:00
2025-12-28T19:14:00+03:00
религия
в мире
россия
ближний восток
кувейт
петр стегний
александр яковенко
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150137/65/1501376568_0:0:3002:1688_1920x0_80_0_0_a2634a1f0238109a9a459b9921e4d71c.jpg
https://ria.ru/20251228/moskva-2065158012.html
россия
ближний восток
кувейт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150137/65/1501376568_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_391919e2ef50eed768d9870e19cc1de1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ближний восток, кувейт, петр стегний, александр яковенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, В мире, Россия, Ближний Восток, Кувейт, Петр Стегний, Александр Яковенко, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Петра Стегния
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью экс-посла Стегния