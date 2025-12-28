Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Петра Стегния
Религия
 
19:14 28.12.2025
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Петра Стегния
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Петра Стегния - РИА Новости, 28.12.2025
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Петра Стегния
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского дипломата и историка Петра Стегния, отметив его... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T19:14:00+03:00
2025-12-28T19:14:00+03:00
религия
в мире
россия
ближний восток
кувейт
петр стегний
александр яковенко
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
ближний восток
кувейт
в мире, россия, ближний восток, кувейт, петр стегний, александр яковенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, В мире, Россия, Ближний Восток, Кувейт, Петр Стегний, Александр Яковенко, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Петра Стегния

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью экс-посла Стегния

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПетр Стегний
Петр Стегний - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Петр Стегний. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского дипломата и историка Петра Стегния, отметив его внимание к церковной миссии на Ближнем Востоке.
Экс-посол России в Кувейте, Турции, Израиле Стегний скончался в субботу, сообщил ранее РИА Новости заместитель генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" и экс-посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.
"Будучи глубоко погруженным в историю взаимоотношений России со странами Ближнего Востока и Северной Африки, он внес выдающийся вклад в укрепление отношений нашей страны со странами региона. Зная почившего как глубоко верующего человека, хотел бы отметить его неравнодушное отношение к служению Русской православной церкви и поддержку ее миссии на Ближнем Востоке", – говорится в патриаршем соболезновании родным и близким Стегния.
Патриарх Кирилл заверил, что молится об упокоении души новопреставленного.
Ирена Лесневская - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Москве началось прощание с основателем РЕН ТВ Иреной Лесневской
Вчера, 12:39
 
РелигияВ миреРоссияБлижний ВостокКувейтПетр СтегнийАлександр ЯковенкоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
