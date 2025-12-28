https://ria.ru/20251228/rossiya-2065204708.html
Россия вывела на орбиту два спутника для создания 3D-модели Земли
28.12.2025
Россия вывела на орбиту два спутника для создания 3D-модели Земли
На орбиту вывели два спутника "Аист-2Т" для создания 3D-модели Земли, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T17:31:00+03:00
2025-12-28T17:31:00+03:00
2025-12-28T17:47:00+03:00
Россия вывела на орбиту два спутника для создания 3D-модели Земли
Россия вывела на орбиту два спутника "Аист-2Т" для создания 3D-модели Земли
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
На орбиту вывели два спутника "Аист-2Т" для создания 3D-модели Земли, сообщил
"Роскосмос".
«
"Аппараты "Аист-2Т", запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока "Фрегат", — говорится в его Telegram-канале.
В госкорпорации добавили, что разгонный блок продолжает выводить на целевые орбиты 50 малых спутников.
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2Т" № 1 и № 2 и 50 другими аппаратами стартовала с космодрома Восточный в 16:18 мск. Через 9 минут 24 секунды она вывела блок на околоземную орбиту. "Фрегат" практически сразу после этого, а затем еще через 50 минут включил двигательную установку.
Спутники "Аист-2Т" изготовили в самарском Ракетно-космическом центре "Прогресс". Они предназначены для стереоскопической съемки земной поверхности и создания объемной модели планеты. Аппараты смогут делать снимки в разрешением 1,6 метра в панхроматическом канале и 4,8 метра в мультиспектральном (1,9 и 5,9 метра для стереосъемки).
Аппараты создали с учетом технических решений, отработанных при эксплуатации спутника "Аист-2Д", который вместе с еще двумя ("Ломоносов" и SamSat-218) вывели на орбиту во время первого пуска с Восточного в 2016 году. Он проработал на орбите почти восемь лет.
Это был последний российский пуск космической ракеты в этом году. До этого Россия провела 16, из них один с Восточного, шесть с Байконура и девять с космодрома Плесецк в Архангельской области
.