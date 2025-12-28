Рейтинг@Mail.ru
Россия вывела на орбиту два спутника для создания 3D-модели Земли - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 28.12.2025 (обновлено: 17:47 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/rossiya-2065204708.html
Россия вывела на орбиту два спутника для создания 3D-модели Земли
Россия вывела на орбиту два спутника для создания 3D-модели Земли - РИА Новости, 28.12.2025
Россия вывела на орбиту два спутника для создания 3D-модели Земли
На орбиту вывели два спутника "Аист-2Т" для создания 3D-модели Земли, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T17:31:00+03:00
2025-12-28T17:47:00+03:00
россия
роскосмос
плесецк
общество
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064814956_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fcfbad797fe86451c49ecee1d0458509.jpg
https://ria.ru/20251226/roskosmos-2064771345.html
https://ria.ru/20250913/rossija-2041756155.html
россия
плесецк
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064814956_33:0:1170:853_1920x0_80_0_0_6780cdc635e5e8876d0b73d0241bd9ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роскосмос, плесецк, общество, земля
Россия, Роскосмос, Плесецк, Общество, Земля
Россия вывела на орбиту два спутника для создания 3D-модели Земли

Россия вывела на орбиту два спутника "Аист-2Т" для создания 3D-модели Земли

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкРакета "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2Т" № 1 и № 2 во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Восточный
Ракета Союз-2.1б со спутниками Аист-2Т № 1 и № 2 во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2Т" № 1 и № 2 во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Восточный
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. На орбиту вывели два спутника "Аист-2Т" для создания 3D-модели Земли, сообщил "Роскосмос".
«
"Аппараты "Аист-2Т", запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока "Фрегат", — говорится в его Telegram-канале.
В госкорпорации добавили, что разгонный блок продолжает выводить на целевые орбиты 50 малых спутников.
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2Т" № 1 и № 2 и 50 другими аппаратами стартовала с космодрома Восточный в 16:18 мск. Через 9 минут 24 секунды она вывела блок на околоземную орбиту. "Фрегат" практически сразу после этого, а затем еще через 50 минут включил двигательную установку.
Подготовка к пуску ракеты Союз-5 на Байконуре - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Ракета "Союз-5" проходит расширенные испытания
26 декабря, 09:11
Спутники "Аист-2Т" изготовили в самарском Ракетно-космическом центре "Прогресс". Они предназначены для стереоскопической съемки земной поверхности и создания объемной модели планеты. Аппараты смогут делать снимки в разрешением 1,6 метра в панхроматическом канале и 4,8 метра в мультиспектральном (1,9 и 5,9 метра для стереосъемки).
Аппараты создали с учетом технических решений, отработанных при эксплуатации спутника "Аист-2Д", который вместе с еще двумя ("Ломоносов" и SamSat-218) вывели на орбиту во время первого пуска с Восточного в 2016 году. Он проработал на орбите почти восемь лет.
Это был последний российский пуск космической ракеты в этом году. До этого Россия провела 16, из них один с Восточного, шесть с Байконура и девять с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Центр управления полетами - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Россия запустила на орбиту еще один спутник "Глонасс"
13 сентября, 23:48
 
РоссияРоскосмосПлесецкОбществоЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала