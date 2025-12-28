В Самарской области объяснили слова министра Орлова о вызове скорой

САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. В минздраве Самарской области пояснили РИА Новости слова министра Андрея Орлова, ранее посоветовавшего жителям с повышенной температурой тела до 40 градусов обращаться в поликлиники, а не в скорую помощь, в ведомстве отметили, что его слова неверно интерпретировали.

Прямой эфир в центре управления регионом, в котором Андрей Орлов отвечал на вопросы жителей Самарской области , состоялся в четверг. На него поступило сообщение от граждан с информацией, что при температуре 39,8 градуса они вызвали скорую, ждали два часа, в итоге успели сбить её самостоятельно.

"Именно подъем температуры относится ко второй очередности. Основная задача скорой – выезжать на те вызовы, которые являются экстренными. То есть это острые сосудистые катастрофы, подозрение на инфаркт, инсульт, дорожно-транспортные происшествия. Те ситуации, которые сейчас, в зимний период времени случаются на улицах. Это первостепенная задача, которую скорая в большей части случаев всегда выполняет. Когда мы говорим о подъеме температуры, следует обращаться в поликлиники по месту жительства", - объяснил врио министра здравоохранения региона в ходе прямого эфира.

Новость получила широкое распространение в средствах массовой информации и соцсетях. РИА Новости обратилось в воскресенье за комментарием в министерство здравоохранения Самарской области. Там пояснили, что информация, озвученная в интервью, интерпретирована СМИ неверно.