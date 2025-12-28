В Самарской области объяснили слова министра Орлова о вызове скорой

САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. В минздраве Самарской области пояснили РИА Новости слова министра Андрея Орлова, ранее посоветовавшего жителям с повышенной температурой тела до 40 градусов обращаться в поликлиники, а не в скорую помощь, в ведомстве отметили, что его слова неверно интерпретировали.
Прямой эфир в центре управления регионом, в котором Андрей Орлов отвечал на вопросы жителей Самарской области, состоялся в четверг. На него поступило сообщение от граждан с информацией, что при температуре 39,8 градуса они вызвали скорую, ждали два часа, в итоге успели сбить её самостоятельно.
"Именно подъем температуры относится ко второй очередности. Основная задача скорой – выезжать на те вызовы, которые являются экстренными. То есть это острые сосудистые катастрофы, подозрение на инфаркт, инсульт, дорожно-транспортные происшествия. Те ситуации, которые сейчас, в зимний период времени случаются на улицах. Это первостепенная задача, которую скорая в большей части случаев всегда выполняет. Когда мы говорим о подъеме температуры, следует обращаться в поликлиники по месту жительства", - объяснил врио министра здравоохранения региона в ходе прямого эфира.
Новость получила широкое распространение в средствах массовой информации и соцсетях. РИА Новости обратилось в воскресенье за комментарием в министерство здравоохранения Самарской области. Там пояснили, что информация, озвученная в интервью, интерпретирована СМИ неверно.
"Поясню: скорая медицинская помощь — это экстренная служба, которая приоритетно выезжает на вызовы в экстренных ситуациях, таких как сильный болевой синдром, инфаркт, инсульт, судороги, кровотечения, состояния с угрозой для жизни, различные травмы, ДТП. Повышение температуры относится к неотложным вызовам. В Самарской области работает 137 бригад неотложной медицинской помощи при поликлиниках. С 8 утра и до 8 вечера они выезжают к пациентам с повышенной температурой и признаками ОРВИ, ОРЗ и гриппа на дом. Бригады скорой медицинской помощи прибывают на неотложные вызовы в пределах двух часов. В связи с увеличением числа заболевших время прибытия может незначительно увеличиваться", - рассказали агентству в областном Минздраве.