В Сочи ожидаются ливни и сильный шторм - РИА Новости, 28.12.2025
16:53 28.12.2025
В Сочи ожидаются ливни и сильный шторм
Заморозки до минус пяти градусов, а также ливни, мокрый снег и сильный шторм сохранятся в Сочи по 1 января, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 28.12.2025
общество
сочи
краснодарский край
новый год
сочи
краснодарский край
общество, сочи, краснодарский край, новый год
Общество, Сочи, Краснодарский край, Новый год
© РИА Новости / Артур Лебедев
Снегопад в Сочи
Снегопад в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Заморозки до минус пяти градусов, а также ливни, мокрый снег и сильный шторм сохранятся в Сочи по 1 января, сообщили в городской администрации.
Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метров, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.
"По данным синоптиков, с 28 декабря 2025 года по 1 января 2026 года ожидается комплекс опасных погодных явлений. Температурный режим: Заморозки до минус 5°C", - говорится в сообщении городской администрации.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Свежий снег поможет старту горнолыжного сезона на "Розе Хутор"
24 декабря, 18:30
 
ОбществоСочиКраснодарский крайНовый год
 
 
