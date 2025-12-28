https://ria.ru/20251228/rossiya-2065194401.html
Российских госслужащих освободили от ежегодных деклараций
россия
общество
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
россия
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательные ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводит постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких.
Соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов. Законом вносятся изменения, в частности, в закон "О правительстве Российской Федерации", в антикоррупционное законодательство.
В соответствии с принятыми изменениями, контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких станет непрерывным и будет осуществляться в режиме реального времени через государственную систему "Посейдон". Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от ФНС
, Росфинмониторинга
, Росреестра
, Росимущества
и других ведомств.
После вступления изменений в силу госслужащие не будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе, как это происходит сейчас. При этом необходимость подачи декларации сохранится при поступлении на службу, назначении на должность, переводе.
В соответствии с документом, госслужащие будут обязаны предоставлять такие сведения при возникновении установленных законом обстоятельств. Например, при приобретении имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего.
Изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.