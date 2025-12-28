Рейтинг@Mail.ru
Российских госслужащих освободили от ежегодных деклараций - РИА Новости, 28.12.2025
16:37 28.12.2025 (обновлено: 16:47 28.12.2025)
Российских госслужащих освободили от ежегодных деклараций
Российских госслужащих освободили от ежегодных деклараций
Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательные ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводит постоянный контроль за... РИА Новости, 28.12.2025
россия, общество, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Россия, Общество, Владимир Путин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Российских госслужащих освободили от ежегодных деклараций

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательные ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводит постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вносятся изменения, в частности, в закон "О правительстве Российской Федерации", в антикоррупционное законодательство.
В соответствии с принятыми изменениями, контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких станет непрерывным и будет осуществляться в режиме реального времени через государственную систему "Посейдон". Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества и других ведомств.
После вступления изменений в силу госслужащие не будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе, как это происходит сейчас. При этом необходимость подачи декларации сохранится при поступлении на службу, назначении на должность, переводе.
В соответствии с документом, госслужащие будут обязаны предоставлять такие сведения при возникновении установленных законом обстоятельств. Например, при приобретении имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего.
Изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.
РоссияОбществоВладимир ПутинФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
