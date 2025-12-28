https://ria.ru/20251228/rossiya-2065187945.html
Отношения России и Филиппин сохраняют дружественный характер, заявил посол
в мире
россия
филиппины
москва
фердинанд маркос
россия
филиппины
москва
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Отношения России и Филиппин выдержали испытания временем и сохраняют дружественный характер, несмотря на нестабильную международную обстановку, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов.
В 2026 году Россия
и Филиппины
отметят 50-ю годовщину установления дипломатических отношений, которые были оформлены в ходе исторического визита в Москву
бывшего главы республики Фердинанда Маркоса
-старшего.
"Российско-филиппинские связи выдержали испытания временем и, несмотря на турбулентность переживаемого периода, сохраняют дружественный характер", - сказал Павлов.
По его словам, первоочередной задачей является укрепление двустороннего взаимодействия по всем направлениям на основе конструктивного и взаимоуважительного общения, с учетом национальных интересов двух стран.
"Примечательно, что нынешний президент Фердинанд Маркос-младший - его сын (Фердинанда Маркоса-старшего - ред.) - демонстрирует преемственность этого курса на развитие прагматичных отношений с нашей страной", - отметил Павлов.