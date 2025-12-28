Отношения России и Филиппин сохраняют дружественный характер, заявил посол

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Филиппины Марат Павлов. Архивное фото

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Филиппины Марат Павлов

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Отношения России и Филиппин выдержали испытания временем и сохраняют дружественный характер, несмотря на нестабильную международную обстановку, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов.

"Российско-филиппинские связи выдержали испытания временем и, несмотря на турбулентность переживаемого периода, сохраняют дружественный характер", - сказал Павлов.

По его словам, первоочередной задачей является укрепление двустороннего взаимодействия по всем направлениям на основе конструктивного и взаимоуважительного общения, с учетом национальных интересов двух стран.