В Севастополе ожидаются сильный ветер и волны высотой до пяти метров

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Сильный ветер скоростью до 25-30 метров в секунду, снег и волны высотой до 5 метров ожидаются в Севастополе в понедельник, сообщается в приложении МЧС РФ.

"Экстренная информация РСЧС: усиление ветра до 25-30 м/с, высота волн до 5 м, снег, мокрый снег, гололедица ожидается в Севастополе 29 декабря", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередач, на причалах, скалах и крутых берегах у воды.