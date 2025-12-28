Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ожидаются сильный ветер и волны высотой до пяти метров - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 28.12.2025 (обновлено: 14:30 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/rossiya-2065176378.html
В Севастополе ожидаются сильный ветер и волны высотой до пяти метров
В Севастополе ожидаются сильный ветер и волны высотой до пяти метров - РИА Новости, 28.12.2025
В Севастополе ожидаются сильный ветер и волны высотой до пяти метров
Сильный ветер скоростью до 25-30 метров в секунду, снег и волны высотой до 5 метров ожидаются в Севастополе в понедельник, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T14:26:00+03:00
2025-12-28T14:30:00+03:00
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg
https://ria.ru/20251228/moskva-2065146362.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ef46e41e4bd4c844578c8802baafba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Севастополе ожидаются сильный ветер и волны высотой до пяти метров

В Севастополе ожидаются ветер до 25-30 м/с и волны высотой до 5 метров

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Сильный ветер скоростью до 25-30 метров в секунду, снег и волны высотой до 5 метров ожидаются в Севастополе в понедельник, сообщается в приложении МЧС РФ.
"Экстренная информация РСЧС: усиление ветра до 25-30 м/с, высота волн до 5 м, снег, мокрый снег, гололедица ожидается в Севастополе 29 декабря", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередач, на причалах, скалах и крутых берегах у воды.
"Воздержитесь от выхода в море и горно-лесистую местность", - говорится в сообщении.
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
09:43
 
СевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала