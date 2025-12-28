https://ria.ru/20251228/rossiya-2065176378.html
В Севастополе ожидаются сильный ветер и волны высотой до пяти метров
Сильный ветер скоростью до 25-30 метров в секунду, снег и волны высотой до 5 метров ожидаются в Севастополе в понедельник, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 28.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Сильный ветер скоростью до 25-30 метров в секунду, снег и волны высотой до 5 метров ожидаются в Севастополе в понедельник, сообщается в приложении МЧС РФ.
"Экстренная информация РСЧС: усиление ветра до 25-30 м/с, высота волн до 5 м, снег, мокрый снег, гололедица ожидается в Севастополе
29 декабря", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередач, на причалах, скалах и крутых берегах у воды.
"Воздержитесь от выхода в море и горно-лесистую местность", - говорится в сообщении.