"Сбер" раскрыл, сколько россияне тратили в месяц в 2025 году
Потребительские расходы россиян в январе-ноябре текущего года составили 40,4 тысячи рублей в месяц, при этом больше всех тратят граждане 25-44 лет, сообщается в
2025-12-28T11:25:00+03:00
2025-12-28T11:25:00+03:00
2025-12-28T12:59:00+03:00
экономика
новый год
общество
россия
россия
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Потребительские расходы россиян в январе-ноябре текущего года составили 40,4 тысячи рублей в месяц, при этом больше всех тратят граждане 25-44 лет, сообщается в исследовании "СберИндекса", которое есть у РИА Новости.
"Молодежь от 15 до 24 лет тратила в среднем 28,9 тысячи рублей в месяц. Наиболее высокие траты у самой экономически активной группы 25-44 лет - 53 тысячи рублей", - выяснили аналитики. В то же время у россиян в возрасте 45-64 лет траты составляли в среднем 40,8 тысячи рублей в месяц, а у граждан старше 65 лет - 25,5 тысячи рублей.
В целом средние потребительские расходы россиян в январе-ноябре 2025 года достигли 40,4 тысяч рублей в месяц. Это на 13,9% больше, чем годом ранее, указали аналитики.
Отмечается, что прирост потребительских расходов в текущем году году имел разную структуру в селах и городах. Более половины роста в селах аналитики объясняют тратами на маркетплейсах, остальное - базовые траты на продовольствие (25%), услуги ЖКХ (5-6%) и транспорт (4-6%).
В то же время в городах на маркетплейсы приходилось только 20-40% прироста, на продовольствие - 25%, а вот у общественного питания вклад был выше, чем в селах - около 7-9%. При это в городах значительную долю роста составили расходы на здоровье и путешествия - по 4-7% каждая категория.