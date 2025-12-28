https://ria.ru/20251228/rossija-2065190983.html
Посол России рассказал о стабилизации торговли с Филиппинами
Посол России рассказал о стабилизации торговли с Филиппинами - РИА Новости, 28.12.2025
Посол России рассказал о стабилизации торговли с Филиппинами
Взаимная торговля России и Филиппин постепенно стабилизируется, несмотря на опасения филиппинских партнеров из-за рисков вторичных санкций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов.
россия
филиппины
Посол России рассказал о стабилизации торговли с Филиппинами
Посол Павлов: торговля России и Филиппин постепенно стабилизируется
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Взаимная торговля России и Филиппин постепенно стабилизируется, несмотря на опасения филиппинских партнеров из-за рисков вторичных санкций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов.
По его словам, взаимная торговля демонстрирует устойчивый интерес бизнеса, но на ее динамику влияет ряд внешних факторов.
"В последние годы товарооборот между странами снижался, что обусловлено объективными причинами, включая удорожание логистики, внешние финансовые рестрикции, а также опасения филиппинских партнеров, связанные с рисками вторичных санкций. Вместе с тем ситуация постепенно стабилизируется", - сказал посол.
Как уточнил Павлов
, совместно с торговым представительством РФ
на Филиппинах
ведется системная работа по восстановлению торговых объемов, а также по разъяснению партнерам возможностей сотрудничества по широкому кругу товаров и направлений, не подпадающих под санкционные ограничения.
"Приоритетными отраслями двустороннего сотрудничества остаются энергетика, здравоохранение, сельское хозяйство и металлургия. Перспективы роста связаны с развитием ИКТ и цифровой экономики", - подчеркнул глава дипмиссии.
Отдельно посол отметил существенный потенциал для двустороннего сотрудничества в сфере инфраструктуры. По его словам, российские компании имеют компетенции в области инжиниринга, энергетического машиностроения и промышленного строительства, которые могут быть востребованы в социально-экономических проектах Филиппин.