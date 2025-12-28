Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал о стабилизации торговли с Филиппинами - РИА Новости, 28.12.2025
16:15 28.12.2025
Посол России рассказал о стабилизации торговли с Филиппинами
Посол России рассказал о стабилизации торговли с Филиппинами - РИА Новости, 28.12.2025
Посол России рассказал о стабилизации торговли с Филиппинами
Взаимная торговля России и Филиппин постепенно стабилизируется, несмотря на опасения филиппинских партнеров из-за рисков вторичных санкций, заявил в интервью... РИА Новости, 28.12.2025
экономика
россия
филиппины
марат павлов
россия
филиппины
экономика, россия, филиппины, марат павлов
Экономика, Россия, Филиппины, Марат Павлов
Посол России рассказал о стабилизации торговли с Филиппинами

Посол Павлов: торговля России и Филиппин постепенно стабилизируется

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Филиппины Марат Павлов
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Филиппины Марат Павлов - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Филиппины Марат Павлов. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Взаимная торговля России и Филиппин постепенно стабилизируется, несмотря на опасения филиппинских партнеров из-за рисков вторичных санкций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов.
По его словам, взаимная торговля демонстрирует устойчивый интерес бизнеса, но на ее динамику влияет ряд внешних факторов.
Игорь Байлен - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию, сообщил посол
30 сентября, 06:16
"В последние годы товарооборот между странами снижался, что обусловлено объективными причинами, включая удорожание логистики, внешние финансовые рестрикции, а также опасения филиппинских партнеров, связанные с рисками вторичных санкций. Вместе с тем ситуация постепенно стабилизируется", - сказал посол.
Как уточнил Павлов, совместно с торговым представительством РФ на Филиппинах ведется системная работа по восстановлению торговых объемов, а также по разъяснению партнерам возможностей сотрудничества по широкому кругу товаров и направлений, не подпадающих под санкционные ограничения.
"Приоритетными отраслями двустороннего сотрудничества остаются энергетика, здравоохранение, сельское хозяйство и металлургия. Перспективы роста связаны с развитием ИКТ и цифровой экономики", - подчеркнул глава дипмиссии.
Отдельно посол отметил существенный потенциал для двустороннего сотрудничества в сфере инфраструктуры. По его словам, российские компании имеют компетенции в области инжиниринга, энергетического машиностроения и промышленного строительства, которые могут быть востребованы в социально-экономических проектах Филиппин.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Филиппины Марат Павлов - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Россия намерена придать импульс отношениям с Филиппинами, заявил посол
Экономика Россия Филиппины Марат Павлов
 
 
