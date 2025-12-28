Россия намерена придать импульс отношениям с Филиппинами, заявил посол

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия намерена придать дополнительный импульс связям с Филиппинами в 50-ю годовщину установления дипломатических отношений, которая будет отмечаться в 2026 году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов.