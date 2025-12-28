Рейтинг@Mail.ru
В России появился ГОСТ на детское низколактозное молоко - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/rossija-2065148993.html
В России появился ГОСТ на детское низколактозное молоко
В России появился ГОСТ на детское низколактозное молоко - РИА Новости, 28.12.2025
В России появился ГОСТ на детское низколактозное молоко
Первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания, а также ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста появились в РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T10:35:00+03:00
2025-12-28T10:35:00+03:00
общество
россия
антон шалаев
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49834/32/498343295_0:8:601:346_1920x0_80_0_0_f6166d881ad82ee9703ed09029004dac.jpg
https://ria.ru/20250912/maslo-2041333552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49834/32/498343295_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_94f7c303e832edf3a689decba30d7129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, антон шалаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Общество, Россия, Антон Шалаев, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
В России появился ГОСТ на детское низколактозное молоко

В России появился первый стандарт на низколактозное молоко для детского питания

© РИА Новости / Игорь ЗарембоДети едят в детском саду
Дети едят в детском саду - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Дети едят в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания, а также ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста появились в РФ в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Среди целого ряда стандартов на детское питание, появившихся в результате этой работы, есть те, которые для нас во многом вызывают определенную гордость - например, первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания. Еще появился долгожданной ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста", - сказал Шалаев.
Глава Росстандарта добавил, что дети очень любят такую продукцию, как молочные коктейли, которые распространены, в том числе, в общеобразовательных учреждениях.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Госдуме предложили запретить пальмовое масло в детском питании
12 сентября, 01:09
 
ОбществоРоссияАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала