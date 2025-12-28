В России появился ГОСТ на детское низколактозное молоко

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания, а также ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста появились в РФ в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.