https://ria.ru/20251228/rossija-2065140598.html
В России появятся новые дорожные знаки с 1 января
В России появятся новые дорожные знаки с 1 января - РИА Новости, 28.12.2025
В России появятся новые дорожные знаки с 1 января
С 1 января в России начнут действовать новые дорожные знаки. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T08:42:00+03:00
2025-12-28T08:42:00+03:00
2025-12-28T09:39:00+03:00
авто
россия
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065145907_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5a22989d297136b81deb4227a5de419.jpg
https://ria.ru/20251004/shtrafy-2046305464.html
https://ria.ru/20251115/shtraf-2055113240.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065145907_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59594356d3b2add7c21dfde125239028.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, общество, госдума рф
Авто, Россия, Общество, Госдума РФ
В России появятся новые дорожные знаки с 1 января
В России с 1 января введут новые дорожные знаки
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. С 1 января в России начнут действовать новые дорожные знаки.
Так, водителям будут сообщать рекомендуемую скорость для проезда "лежачего полицейского", это поможет сохранить подвеску авто и повысит комфорт при движении.
С помощью знака "Парковка" можно будет информировать и о месте, где она разрешена, и о способе постановки машины на стоянку.
Также введут таблички "Глухие пешеходы", они появятся перед переходами вблизи мест, которые посещают слабослышащие, и "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие".
Знак "Вид транспортного средства" будет указывать, что его действие касается легкового такси, а табличка "Время действия" обозначит месяцы, когда действует знак (ранее речь шла о днях недели и/или времени суток).
На дорогах появится указатель "Вертикальная стоп-линия" — его будут устанавливать там, где есть трудности с размещением горизонтального знака.
Изменения в ГОСТ вступают в силу с 1 января. Как подчеркивал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, они направлены на снижение "визуального шума" на дорогах, аварийности и смертности в ДТП.