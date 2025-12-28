В России появятся новые дорожные знаки с 1 января

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. С 1 января в России начнут действовать новые дорожные знаки.

Так, водителям будут сообщать рекомендуемую скорость для проезда "лежачего полицейского", это поможет сохранить подвеску авто и повысит комфорт при движении.

С помощью знака "Парковка" можно будет информировать и о месте, где она разрешена, и о способе постановки машины на стоянку.

Также введут таблички "Глухие пешеходы", они появятся перед переходами вблизи мест, которые посещают слабослышащие, и "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие".

Знак "Вид транспортного средства" будет указывать, что его действие касается легкового такси, а табличка "Время действия" обозначит месяцы, когда действует знак (ранее речь шла о днях недели и/или времени суток).

На дорогах появится указатель "Вертикальная стоп-линия" — его будут устанавливать там, где есть трудности с размещением горизонтального знака.