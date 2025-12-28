Рейтинг@Mail.ru
В России появятся новые дорожные знаки с 1 января
28.12.2025
В России появятся новые дорожные знаки с 1 января
В России появятся новые дорожные знаки с 1 января - РИА Новости, 28.12.2025
В России появятся новые дорожные знаки с 1 января
С 1 января в России начнут действовать новые дорожные знаки. РИА Новости, 28.12.2025
авто, россия, общество, госдума рф
Авто, Россия, Общество, Госдума РФ
В России появятся новые дорожные знаки с 1 января

В России с 1 января введут новые дорожные знаки

Дорожное движение
Дорожное движение - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Дорожное движение. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. С 1 января в России начнут действовать новые дорожные знаки.
Так, водителям будут сообщать рекомендуемую скорость для проезда "лежачего полицейского", это поможет сохранить подвеску авто и повысит комфорт при движении.
© Иллюстрация РИА НовостиНовые дорожные знаки
Новые дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Иллюстрация РИА Новости
Новые дорожные знаки. Архивное фото
С помощью знака "Парковка" можно будет информировать и о месте, где она разрешена, и о способе постановки машины на стоянку.
Также введут таблички "Глухие пешеходы", они появятся перед переходами вблизи мест, которые посещают слабослышащие, и "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие".
Знак "Вид транспортного средства" будет указывать, что его действие касается легкового такси, а табличка "Время действия" обозначит месяцы, когда действует знак (ранее речь шла о днях недели и/или времени суток).
На дорогах появится указатель "Вертикальная стоп-линия" — его будут устанавливать там, где есть трудности с размещением горизонтального знака.
Изменения в ГОСТ вступают в силу с 1 января. Как подчеркивал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, они направлены на снижение "визуального шума" на дорогах, аварийности и смертности в ДТП.
