В Рио-де-Жанейро разбился одномоторный самолет
В Рио-де-Жанейро разбился одномоторный самолет - РИА Новости, 28.12.2025
В Рио-де-Жанейро разбился одномоторный самолет
Одномоторный самолет с рекламным баннером рухнул в море у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, пилот погиб, сообщает портал G1 со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T10:00:00+03:00
2025-12-28T10:00:00+03:00
2025-12-28T10:03:00+03:00
в мире
рио-де-жанейро (город)
происшествия
рио-де-жанейро (город)
Новости
ru-RU
