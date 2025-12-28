Рейтинг@Mail.ru
В Рио-де-Жанейро разбился одномоторный самолет
10:00 28.12.2025 (обновлено: 10:03 28.12.2025)
В Рио-де-Жанейро разбился одномоторный самолет
Одномоторный самолет с рекламным баннером рухнул в море у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, пилот погиб, сообщает портал G1 со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T10:00:00+03:00
2025-12-28T10:03:00+03:00
в мире
рио-де-жанейро (город)
происшествия
рио-де-жанейро (город)
в мире, рио-де-жанейро (город), происшествия
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Происшествия
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Одномоторный самолет с рекламным баннером рухнул в море у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, пилот погиб, сообщает портал G1 со ссылкой на пожарных.
"Одномоторный самолет упал в море в субботу днем (по местному времени - ред.) в Копакабане в Южной зоне Рио. В летательном аппарате, выполнявшем рекламные услуги в момент аварии, находился только пилот, который погиб в результате крушения", - сообщает портал.
По словам субпрефекта Южной зоны города Бернарду Рубиан, у пилота был первый рабочий день. А в мэрии Рио-де-Жанейро заявили, что у компании, чей самолет рухнул у пляжа, не было разрешения на проведение рекламной кампании, добавляет портал.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Происшествия
 
 
