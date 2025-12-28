В Рио-де-Жанейро разбился одномоторный самолет

"Одномоторный самолет упал в море в субботу днем (по местному времени - ред.) в Копакабане в Южной зоне Рио. В летательном аппарате, выполнявшем рекламные услуги в момент аварии, находился только пилот, который погиб в результате крушения", - сообщает портал.