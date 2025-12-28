https://ria.ru/20251228/reysy-2065120062.html
Во "Внуково" и "Шереметьево" из-за ограничений задержали более 270 рейсов
Во "Внуково" и "Шереметьево" из-за ограничений задержали более 270 рейсов - РИА Новости, 28.12.2025
Во "Внуково" и "Шереметьево" из-за ограничений задержали более 270 рейсов
Более 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" за время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, 28.12.2025
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" за время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло воздушных гаваней.
Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево
" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи.
Аэропорты во время действия ограничений оказывали ожидающим пассажирам услуги согласно Федеральным авиационным правилам.
Воздушные гавани сообщали, что ситуация в терминалах оставалась спокойной.