Во "Внуково" и "Шереметьево" из-за ограничений задержали более 270 рейсов

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" за время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса, выяснил корреспондент РИА Новости на основе онлайн-табло воздушных гаваней.