Трамп провел телефонный разговор с Путиным

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

« "Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным до своей встречи с <...> Зеленским", — написал он в Truth Social.

В интервью Politico Трамп подчеркивал, что ни одно предложение главы киевского режима по урегулированию на Украине не будет иметь силы без его одобрения. При этом он высоко оценил шансы достичь договоренности с ним.

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и был организован по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.

Это девятый телефонный разговор Путина и Трампа с начала действия второго срока главы Белого дома. Предыдущая и самая продолжительная беседа двух лидеров прошла 16 октября. Тогда они сделали особый акцент на вопросах украинского кризиса. Президент России подчеркнул приверженность Москвы дипломатическому пути урегулирования.

Американский мирный план

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.

Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.