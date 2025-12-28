Рейтинг@Mail.ru
Трамп провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 28.12.2025
19:56 28.12.2025 (обновлено: 20:56 28.12.2025)
Трамп провел телефонный разговор с Путиным
Трамп провел телефонный разговор с Путиным
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
россия
украина
в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, украина
Трамп провел телефонный разговор с Путиным

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным до своей встречи с <...> Зеленским", — написал он в Truth Social.
В интервью Politico Трамп подчеркивал, что ни одно предложение главы киевского режима по урегулированию на Украине не будет иметь силы без его одобрения. При этом он высоко оценил шансы достичь договоренности с ним.

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и был организован по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
Это девятый телефонный разговор Путина и Трампа с начала действия второго срока главы Белого дома. Предыдущая и самая продолжительная беседа двух лидеров прошла 16 октября. Тогда они сделали особый акцент на вопросах украинского кризиса. Президент России подчеркнул приверженность Москвы дипломатическому пути урегулирования.
Американский мирный план

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
