Рада рассмотрит проект об открытии ТЦК в селах и поселках

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины рассмотрит законопроект об открытии в селах и поселках территориальных центров комплектования (ТЦК, украинские отделения военкоматов), сотрудники которых отлавливают людей для ВСУ, для повышения эффективности выполнения сотрудниками центров заданий по призыву украинцев на службу, следует из публикации на сайте парламента.
"Существует необходимость в... переформировании их (ТЦК - ред.) в сельские территориальные центры комплектования... Реализация проекта позволит повысить эффективность деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки и обеспечить надлежащие условия для исполнения заданий по призыву граждан на военную службу", - говорится в проекте документа.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.