Российская ПВО за три часа уничтожила 21 украинский БПЛА
Российская ПВО за три часа уничтожила 21 украинский БПЛА - РИА Новости, 28.12.2025
Российская ПВО за три часа уничтожила 21 украинский БПЛА
Средства ПВО уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат ВСУ над Россией за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2025
россия
ростовская область
азовское море
ПВО за 3 часа уничтожила 21 украинский БПЛА над 2 регионами и Азовским морем