Российская ПВО за три часа уничтожила 21 украинский БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 28.12.2025
Российская ПВО за три часа уничтожила 21 украинский БПЛА
Российская ПВО за три часа уничтожила 21 украинский БПЛА
Средства ПВО уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат ВСУ над Россией за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2025
Российская ПВО за три часа уничтожила 21 украинский БПЛА

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат ВСУ над Россией за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Двадцать восьмого декабря текущего года в период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: десять БПЛА – над территорией Ростовской области, семь БПЛА – над акваторией Азовского моря и четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
