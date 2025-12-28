Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о праве присваивать статус НМИЦ медорганизациям - РИА Новости, 28.12.2025
16:25 28.12.2025
Путин подписал закон о праве присваивать статус НМИЦ медорганизациям
Путин подписал закон о праве присваивать статус НМИЦ медорганизациям - РИА Новости, 28.12.2025
Путин подписал закон о праве присваивать статус НМИЦ медорганизациям
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства РФ правом присваивать статус национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ)... РИА Новости, 28.12.2025
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин подписал закон о праве присваивать статус НМИЦ медорганизациям

Путин подписал закон о праве Кабмина присваивать статус НМИЦ медорганизациям

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства РФ правом присваивать статус национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) медорганизациям.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Путин подписал закон об особенностях обращения лекарств в новых регионах
Путин подписал закон об особенностях обращения лекарств в новых регионах
15:10
Изменения внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Согласно принятому документу, статус НМИЦ может быть присвоен медицинским организациям, осуществляющим научную или научно-техническую деятельность, подведомственным федеральным органам исполнительной власти или исполнительным органам субъектов РФ.
Документ наделяет правительство РФ правом утверждать критерии, которым должна соответствовать государственная организация, чтобы получить статус НМИЦ. Кроме того, предусматривается, что кабмин РФ будет устанавливать порядок присвоения и прекращения такого статуса, порядок организации деятельности НМИЦ. Отмечается, что статус НМИЦ может быть присвоен по направлению медицинской деятельности, включенному в перечень, утверждаемый правительством РФ.
Добавляется, что координация деятельности НМИЦ будет осуществляться Минздравом России, финансовое обеспечение исполнения функций НМИЦ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, а также иных не запрещенных российским законодательством источников.
Уточняется, что организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, исполняющие функции НМИЦ на день вступления в силу закона, сохраняют свой статус в течение 180 дней со дня его вступления в силу или до дня присвоения правительством РФ таким организациям статуса НМИЦ в соответствии с вводимым порядком.
Закон вступит в силу с 1 апреля 2026 года.
Путин подписал закон о согласии пациента на участие в исследовании лекарств
Путин подписал закон о согласии пациента на участие в исследовании лекарств
15:26
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Заголовок открываемого материала