Путин подписал закон о праве присваивать статус НМИЦ медорганизациям

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства РФ правом присваивать статус национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) медорганизациям.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Согласно принятому документу, статус НМИЦ может быть присвоен медицинским организациям, осуществляющим научную или научно-техническую деятельность, подведомственным федеральным органам исполнительной власти или исполнительным органам субъектов РФ

Документ наделяет правительство РФ правом утверждать критерии, которым должна соответствовать государственная организация, чтобы получить статус НМИЦ. Кроме того, предусматривается, что кабмин РФ будет устанавливать порядок присвоения и прекращения такого статуса, порядок организации деятельности НМИЦ. Отмечается, что статус НМИЦ может быть присвоен по направлению медицинской деятельности, включенному в перечень, утверждаемый правительством РФ.

Добавляется, что координация деятельности НМИЦ будет осуществляться Минздравом России, финансовое обеспечение исполнения функций НМИЦ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, а также иных не запрещенных российским законодательством источников.

Уточняется, что организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, исполняющие функции НМИЦ на день вступления в силу закона, сохраняют свой статус в течение 180 дней со дня его вступления в силу или до дня присвоения правительством РФ таким организациям статуса НМИЦ в соответствии с вводимым порядком.