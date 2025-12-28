https://ria.ru/20251228/putin-2065193134.html
Путин подписал закон о праве присваивать статус НМИЦ медорганизациям
Путин подписал закон о праве присваивать статус НМИЦ медорганизациям - РИА Новости, 28.12.2025
Путин подписал закон о праве присваивать статус НМИЦ медорганизациям
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства РФ правом присваивать статус национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ)... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T16:25:00+03:00
2025-12-28T16:25:00+03:00
2025-12-28T16:25:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20251228/putin-2065180825.html
https://ria.ru/20251228/putin-2065182507.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин подписал закон о праве присваивать статус НМИЦ медорганизациям
Путин подписал закон о праве Кабмина присваивать статус НМИЦ медорганизациям
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон о наделении правительства РФ правом присваивать статус национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) медорганизациям.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Согласно принятому документу, статус НМИЦ может быть присвоен медицинским организациям, осуществляющим научную или научно-техническую деятельность, подведомственным федеральным органам исполнительной власти или исполнительным органам субъектов РФ
.
Документ наделяет правительство РФ правом утверждать критерии, которым должна соответствовать государственная организация, чтобы получить статус НМИЦ. Кроме того, предусматривается, что кабмин РФ будет устанавливать порядок присвоения и прекращения такого статуса, порядок организации деятельности НМИЦ. Отмечается, что статус НМИЦ может быть присвоен по направлению медицинской деятельности, включенному в перечень, утверждаемый правительством РФ.
Добавляется, что координация деятельности НМИЦ будет осуществляться Минздравом России, финансовое обеспечение исполнения функций НМИЦ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, а также иных не запрещенных российским законодательством источников.
Уточняется, что организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, исполняющие функции НМИЦ на день вступления в силу закона, сохраняют свой статус в течение 180 дней со дня его вступления в силу или до дня присвоения правительством РФ таким организациям статуса НМИЦ в соответствии с вводимым порядком.
Закон вступит в силу с 1 апреля 2026 года.