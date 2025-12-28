https://ria.ru/20251228/putin-2065192887.html
Путин подписал закон о помощи в увековечении памяти жертв геноцида
Путин подписал закон о помощи в увековечении памяти жертв геноцида - РИА Новости, 28.12.2025
Путин подписал закон о помощи в увековечении памяти жертв геноцида
28.12.2025
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане и организации, помогающие в увековечении памяти жертв геноцида советского народа, будут получать меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров.
Соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятая норма предусматривает включение участия в проведении мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны в состав целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.
Также в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) включено проведение поисков неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа, непогребенных останков, а также установление их имен.
К полномочиям региональных властей относится решение вопросов участия в организации увековечения памяти, принятие решений о захоронении непогребенных останков жертв геноцида или о перемещении неизвестных захоронений останков, а также о запрете строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых останки жертв могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения.
Также к полномочиям отнесено проведение мероприятий по захоронению и формированию поименных списков жертв, останки которых погребены в воинских захоронениях в регионе.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.