Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о помощи в увековечении памяти жертв геноцида - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/putin-2065192887.html
Путин подписал закон о помощи в увековечении памяти жертв геноцида
Путин подписал закон о помощи в увековечении памяти жертв геноцида - РИА Новости, 28.12.2025
Путин подписал закон о помощи в увековечении памяти жертв геноцида
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане и организации, помогающие в увековечении памяти жертв геноцида советского народа,... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T16:23:00+03:00
2025-12-28T16:23:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062352555.html
https://ria.ru/20251226/germaniya-2064762292.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802044269_0:0:2714:2035_1920x0_80_0_0_8a0a35228d3771343d9659aecae367ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о помощи в увековечении памяти жертв геноцида

Путин подписал закон о помощи гражданам, сохраняющим память о жертвах геноцида

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане и организации, помогающие в увековечении памяти жертв геноцида советского народа, будут получать меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Госдума приняла проект о Дня памяти жертв геноцида советского народа
16 декабря, 12:47
Принятая норма предусматривает включение участия в проведении мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны в состав целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.
Также в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) включено проведение поисков неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа, непогребенных останков, а также установление их имен.
К полномочиям региональных властей относится решение вопросов участия в организации увековечения памяти, принятие решений о захоронении непогребенных останков жертв геноцида или о перемещении неизвестных захоронений останков, а также о запрете строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых останки жертв могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения.
Также к полномочиям отнесено проведение мероприятий по захоронению и формированию поименных списков жертв, останки которых погребены в воинских захоронениях в регионе.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
Заключенные работают на заводе по производству боеприпасов в концентрационном лагере Дахау - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Историк рассказал, как Германия планировала устроить геноцид народов СССР
26 декабря, 06:57
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала