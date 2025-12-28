https://ria.ru/20251228/putin-2065184430.html
Путин подписал закон о штрафах за нарушения казначейского сопровождения
Путин подписал закон о штрафах за нарушения казначейского сопровождения - РИА Новости, 28.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушения казначейского сопровождения
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 января 2026 года административной ответственности для участников казначейского сопровождения... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:40:00+03:00
2025-12-28T15:40:00+03:00
2025-12-28T15:40:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20251228/putin-2065177620.html
https://ria.ru/20251228/putin-2065180284.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о штрафах за нарушения казначейского сопровождения
Путин подписал закон о штрафах для участников казначейского сопровождения
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 января 2026 года административной ответственности для участников казначейского сопровождения за нарушение требования о ведении раздельного учета и срока утверждения сведений об операциях с бюджетными средствами, соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Казначейское сопровождение предполагает контроль за использованием средств в рамках выполнения госконтрактов. Федеральное казначейство координирует расчеты по госконтрактам через специальные лицевые счета для обеспечения прозрачности расходов и целевого использования средств.
Закон вводит административную ответственность за несоблюдение требования о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности при исполнении контрактов, договоров и соглашений, средства на которые подлежат казначейскому сопровождению.
Для должностных лиц вводится штраф в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от 5% до 10% от суммы контракта (договора, соглашения). При этом штраф для ИП не может превышать 250 тысяч рублей, для юрлиц – 500 тысяч рублей.
Закон также вводит ответственность заказчиков и получателей бюджетных средств за нарушение срока утверждения сведений об операциях со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению. В этом случае штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 1% до 5% от цены контракта (договора, соглашения), но не более 200 тысяч рублей.
Протоколы о таких правонарушениях будут составляться и рассматриваться Федеральным казначейством, а также финансовыми органами субъектов РФ
, осуществляющими казначейское сопровождение.