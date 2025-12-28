Путин подписал закон о штрафах за нарушения казначейского сопровождения

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 января 2026 года административной ответственности для участников казначейского сопровождения за нарушение требования о ведении раздельного учета и срока утверждения сведений об операциях с бюджетными средствами, соответствующий документ Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 января 2026 года административной ответственности для участников казначейского сопровождения за нарушение требования о ведении раздельного учета и срока утверждения сведений об операциях с бюджетными средствами, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Казначейское сопровождение предполагает контроль за использованием средств в рамках выполнения госконтрактов. Федеральное казначейство координирует расчеты по госконтрактам через специальные лицевые счета для обеспечения прозрачности расходов и целевого использования средств.

Закон вводит административную ответственность за несоблюдение требования о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности при исполнении контрактов, договоров и соглашений, средства на которые подлежат казначейскому сопровождению.

Для должностных лиц вводится штраф в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от 5% до 10% от суммы контракта (договора, соглашения). При этом штраф для ИП не может превышать 250 тысяч рублей, для юрлиц – 500 тысяч рублей.

Закон также вводит ответственность заказчиков и получателей бюджетных средств за нарушение срока утверждения сведений об операциях со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению. В этом случае штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 1% до 5% от цены контракта (договора, соглашения), но не более 200 тысяч рублей.