Путин подписал закон об особенностях обращения лекарств в новых регионах
Путин подписал закон об особенностях обращения лекарств в новых регионах - РИА Новости, 28.12.2025
Путин подписал закон об особенностях обращения лекарств в новых регионах
28.12.2025
общество
россия
владимир путин
Путин подписал закон об особенностях обращения лекарств в новых регионах
Путин подписал закон о продлении сроков обращения лекарств в новых регионах
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2028 года особенностей обращения в новых регионах РФ произведенных в них лекарств, соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом, в частности, продлеваются сроки обращения лекарственных средств, произведенных на территориях воссоединенных субъектов. До 1 января 2028 года определяется срок организации и оказания медицинской помощи без учета клинических рекомендаций в медицинских организациях, расположенных на территориях воссоединенных субъектов.
Кроме того, регламентируется, что документы, на основании которых осуществляется допуск к медицинской и фармакологической деятельности, будут действовать до 1 января 2027 года. Срок прохождения аккредитации работников также продлевается до 1 января 2027 года.
Законом также продлевается на 2026-2027 годы срок действия положения о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи, не включенной в ОМС, а также медицинской помощи гражданам РФ
, иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые проживают на территориях воссоединенных субъектов и не являются застрахованными по обязательному медицинскому страхованию.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.