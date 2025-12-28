Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об особенностях обращения лекарств в новых регионах - РИА Новости, 28.12.2025
15:10 28.12.2025
Путин подписал закон об особенностях обращения лекарств в новых регионах
Путин подписал закон об особенностях обращения лекарств в новых регионах - РИА Новости, 28.12.2025
Путин подписал закон об особенностях обращения лекарств в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2028 года особенностей обращения в новых регионах РФ произведенных в них лекарств,... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:10:00+03:00
2025-12-28T15:10:00+03:00
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об особенностях обращения лекарств в новых регионах

Путин подписал закон о продлении сроков обращения лекарств в новых регионах

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2028 года особенностей обращения в новых регионах РФ произведенных в них лекарств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом, в частности, продлеваются сроки обращения лекарственных средств, произведенных на территориях воссоединенных субъектов. До 1 января 2028 года определяется срок организации и оказания медицинской помощи без учета клинических рекомендаций в медицинских организациях, расположенных на территориях воссоединенных субъектов.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
24 декабря, 15:40
Кроме того, регламентируется, что документы, на основании которых осуществляется допуск к медицинской и фармакологической деятельности, будут действовать до 1 января 2027 года. Срок прохождения аккредитации работников также продлевается до 1 января 2027 года.
Законом также продлевается на 2026-2027 годы срок действия положения о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи, не включенной в ОМС, а также медицинской помощи гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые проживают на территориях воссоединенных субъектов и не являются застрахованными по обязательному медицинскому страхованию.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
Ученик во время урока в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин продлил процесс интеграции новых регионов в систему образования
14:27
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
